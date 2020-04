von Michael Biethinger

Seine Geschichte hat etwas Unwirkliches – und vielleicht liegt das daran, dass Artur Kentischer trotz der Vielfalt von Ereignissen und phantastischer Entwicklungsschübe der jüngeren Vergangenheit durch sein Tun und seine Person für eine geradezu unglaubliche Kontinuität steht. Denn es war am 8. April 1945, also wenige Tage vor dem Einmarsch der französischen Armee, als Artur Kentischer im Alter von 16 Jahren seinen Dienst als Mesner in der Pfarrkirche St. Peter und Paul in Mühlhausen antrat. Weder er noch die Mühlhauser konnten damals ahnen, dass er 75 Jahre später den Mesnerdienst noch immer versehen würde.

Damals musste Artur Kentischer noch mit dem Rad oder zu Fuß vom Schlatter Bahnhof, um den Mesnerdienst sowie den Läute-und Uhrdienst zu versehen. Erst 1964 zog er nach der Hochzeit mit seiner Frau Alma aus Hausen an der Aach in das Mesnerhüsli in der Schloßstraße. Später folgte dann der Umzug in seine jetzige Wohnung im Pfarrer-Riesterer-Haus. Von dort sind es heute nur noch ein paar Schritte zu seiner Wirkungsstätte in der Pfarrkirche.

Signiertes Bild von Papst Franziskus

Was 75 Jahre bedeuten, zeigt sich allein daran, dass Artur Kentischer im Hinblick auf Jubiläen schon einiges an Erfahrung mitbringt. 1995 beging er das Jubiläum für seine 50-jährige Tätigkeit als Mesner, was bereits als höchst ungewöhnlich gilt. 2015 waren‘s dann 70 Jahre, wofür er ein von Papst Franziskus signiertes Bild erhielt sowie eine eigens angefertigte Plakette des Mesnerverbandes.

Artur Kentischer hat in all den Jahren mit verschiedenen Geistlichen zusammengearbeitet. Während 22 Jahren diente er Pfarrer Albert Riesterer, 30 Jahre versah er das Kirchenamt an der Seite von Pfarrer Christoph Burghardt. Danach stand er zwölf Jahre Pfarrer Michael Fischer zur Seite und nun ist er auch schon wieder mehr als zehn Jahre für den Dekan Matthias Zimmermann im kirchlichen Einsatz.

In den 75 Jahren seines Dienstes hat er nicht wenige Mühlhauser Christinnen und Christen von der Taufe bis zur Beerdigung als Mesner begleitet. Generationen von Ministranten kennen in Mühlhausen als Mesner nur Artur Kentischer. Ihm selbst scheint sein Tun in Leib und Seele eingeschrieben zu sein, denn als er auf die beabsichtigte Würdigung angesprochen wurde, beantwortete er das Ansinnen mit einem „Muss das sein?“

Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul Mühlhausen hatte geplant, mit allen Christen der Seelsorgeeinheit Oberer Hegau am Ostermontag im Gottesdienst in Mühlhausen in der Pfarrkirche das seltene Jubiläum in kleinem Rahmen zu feiern. Das ließ sich wegen der Pandemie nicht umsetzen, doch die Feier gilt damit nur als verschoben.

