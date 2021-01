von Holle Rauser

Kein Jahr wie jedes andere – auch in Mühlhausen-Ehingen blickt man mit gemischten Gefühlen auf das Corona-Jahr zurück. Für Bürgermeister Hans-Peter Lehmann, der im Juni seinen vorzeitigen Amtsverzicht angekündigt hatte, war es eines, wie er es in seinen 30 Jahren als Bürgermeister nicht erlebt hat. „Ich denke, eine solche Situation mit Auswirkungen auf das soziale, kulturelle, wirtschaftliche Leben einer Gemeinde, hat es auch seit dem Zweiten Weltkrieg nicht mehr gegeben“, so Lehmann. Unter den Corona-Bedingungen sei das soziale und kulturelle Leben zusammengebrochen. „Dieses Miteinander ist der Kitt, der die Gemeinden zusammenhält“, ist der Bürgermeister überzeugt. „Das Wiedererwachen des Sozialen wäre mein größter Wunsch für das nächste Jahr.“

Finanziell gut aufgestellt

Zumindest haushaltstechnisch ist Mühlhausen-Ehingen mit sieben Millionen Euro in der Rücklage gut aufgestellt. 2020 wurden wichtige Maßnahmen durchgeführt oder begonnen. So entstanden auf dem Beising-Areal Mietwohnungen, in dem neuen Baugebiet „Spitzäcker“ mit 38 Bauplätzen werden gerade Kanäle verlegt. Auch energietechnisch wurde in die Zukunft investiert: Mit dem Solarpark Rumisbohl entsteht auf drei Flächen ein elf Hektar großes Feld mit Solarpanels. Jährlich wird es 9,2 Kilowattstunden Strom – in etwa der Bedarf der Doppelgemeinde – erzeugen. Schnelles Internet wurde auf den Weg gebracht: Die Telekom führte umfangreiche Tiefbaumaßnahmen durch, um in den Baugebieten „Ried“, „Am Hagenweg“ und „Im Rohmen“ die Bandbreiten zu erhöhen, und mit einem Masterplan, den die Gemeinde zu Jahresbeginn in Auftrag gegeben hat, steht eine fundierte Planungsgrundlage für ein Glasfasernetz zur Verfügung.

Bewegungshof für die Grundschule

Weitere Maßnahmen: Der Bewegungshof der Grundschule wurde neu ausgestattet. Im „grünen Klassenzimmer„ des Schulgartens lernen die Kinder Ernährungsbildung und ökologische Zusammenhänge, für Lehmann Wissen, das weitergegeben werden muss. Die wichtigste Errungenschaft im Corona-Jahr für die Schule aber waren 69 iPads. Mit den Tablets können die Schüler vor Ort den Umgang mit Lern-Apps und Medien trainieren, bei Schulschließungen können bis zu vier Geräte pro Klasse Bedürftigen ohne Endgeräte ausgeliehen werden. Die Geräte seien dank der kleinen Einheit und des Einsatzes von Rektorin Christina Gnirs schnell verfügbar gewesen, so Hans-Peter Lehmann.

Weitere Maßnahmen in der Doppelgemeinde waren: Der Regenwasser- und Drainagekanal „Vor dem Grafenweg“ wurde erneuert und für den Löschzug Mühlhausen wurde das Leistungsverzeichnis für das neue HLF10 ausgearbeitet und europaweit ausgeschrieben.

Das bringt 2021 Baubeginn für das Wohnbauprojekt Soziales Netzwerk und Wohnen im Alter. Bei dem Großprojekt am Alten Sportplatz entstehen Seniorenwohnungen, eine Pflege-WG, Service-Wohnungen und Räume für Dienstleister. Die Bürgermeisterwahl soll am 14. März stattfinden. Beginn der Sanierung der Ortsdurchfahrt Mühlhausen. Die drei Bahnübergänge in Mühlhausen-Ehingen werden von der Deutschen Bahn erneuert. Die Freiwillige Feuerwehr erhält ein neues Fahrzeug für den Löschzug Ehingen. Das von 1991 stammende Löschfahrzeug LF8 wird ersetzt.