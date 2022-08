Ein 55-jähriger Rennradfahrer war auf der Kreisstraße 6178 von Ehingen in Richtung Aach unterwegs. Auf der Einmündung zur Weiherstraße kam es zum Zusammenstoß mit einem 28 Jahre alten BMW-Fahrer, der von der Weiherstraße auf die bevorrechtigte Kreisstraße einbog, wie Polizei berichtet. Der Radler stürzte und verletzte sich und musste zur weiteren Untersuchung in ein Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 2000 Euro.