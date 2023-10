Ein Benefizkonzert mit dem Flötenquartett „L‘Arte dei Flauti“ ist in Mühlhausen-Ehingen schon zu einer willkommenen Tradition im Kulturangebot der Gemeinde geworden. Zu ihrem achten Konzert zugunsten des Vereins Freunde des Mägdeberg wurden Berthold Graf, Astrid Heider, Carolina Riesle und Delia Melania Varga mit herzlichem Applaus in der vollbesetzen St. Josefs Kapelle in Mühlhausen begrüßt. Mit Vorträgen von J. S. Bach bis Franco Cesarini, einem Komponisten der Gegenwart, nahm das Quartett die Gäste mit auf einen musikalischen Streifzug vom Barock bis in die heutige Zeit.

Das virtuose Zusammenspiel der hellen Töne der C- und Alt-Querflöten mit dem tiefen, warmen Klang der Bass-Querflöte erfüllte orchestergleich die Kapelle. Sei es in rasant gespieltem Tempo oder melodiös und einfühlsam vorgetragen. Unterhaltsam führte Carolina Riesle durch das Programm, das mit Bachs Konzert für vier Flöten eröffnete. Temporeich und spritzig von Querflöten intoniert bot die bekannte „Kleine Nachtmusik“ von Mozart einen besonderen Hörgenuss. Weiter ging es mit der Pavane OP. 50 von Gabriel Fauré stimmungsvoll und melancholisch in die Zeit der Romantik. Der Ungar Béla Bartók erforschte die Bauernmusik und setzte dem kitschigen Gefiedel, wie er selbst es ausdrückte, auch mit dem Stück „Folksongs und Dances“ neue Impulse in der Volksmusik.

„Für uns ist es immer wieder toll, Komponisten zu finden, die selbst das Instrument beherrschen und die spielbaren Möglichkeiten der Flöte kennen“, bezog sich Riesle auf den Schweizer Komponisten und Flötisten Franco Cesarini. Sein Augenmerk gelte besonders den ausdrucksvollen Möglichkeiten der Querflöte. „Auch in seinem Flötenquartett Op. 26 schafft er eine effektvolle Verbindung von Tönen und Geräuschen, wobei die harmonischen Dissonanzen eine besondere und wirkungsvolle Stimmung erzeugen“, so Riesle. „Bis zum nächsten Mal“ kündigte sie den begeistert applaudierenden Gästen ein weiteres Konzert an.