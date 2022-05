Die Bauarbeiten auf dem Mägdeberg sind beendet: Pünktlich zum Beginn der Wandersaison ist auch der Hausberg von Mühlhausen-Ehingen wieder begehbar. Dies bestätigte Bürgermeister Patrick Stärk gegenüber dem SÜDKURIER: „Nachdem die beauftragte Firma in der vergangenen Woche die Stahlträger eingezogen und den Torbogen vernadelt, verfüllt und ausgefugt hat, kann der Durchgang ab dem Himmelfahrtstag wieder offiziell freigegeben werden“, sagte der Rathaushaus der Hegauer Doppelgemeinde.

Laut Bürgermeister Stärk sei vor allem der Torbogen der Ruine in den Fokus der Sanierungsarbeiten gerückt: Im Eingangsbereich zur Burgruine sei ein Teilrückbau vollzogen und anschließend der Torbogen verkehrssicher gemacht worden. Dies diene vor allem dazu, dass der Mägdeberg auch in Zukunft als touristische Attraktion genutzt werden könne. „Wenn wir hier nichts tun, bedeutet dies irgendwann, dass wir die Ruine sperren müssen. Dabei wollen wir doch, dass sie allen Touristen offensteht“, so Stärk weiter. Der Mägdeberg sei ein historisches Wanderziel.

Die Sperrung dauerte länger als geplant

Dabei hat die Sanierung des Torbogens auf dem Mägdeberg mehr Zeit in Anspruch genommen, als ursprünglich gedacht. Beim Rückbau des Wehrgangs habe sich herausgestellt, dass die geplante Sicherung nicht dauerhaft funktioniere, schilderte Bürgermeister Stärk bei einer Vor-Ort-Begehung mit dem SÜDKURIER Ende April.

Der Wehrgang war ursprünglich schmaler und es lastete mehr Gewicht auf dem Torbogen. Es brauche eine Unterfangung durch Stahlträger, die verhindert, dass etwas ins Rutschen gerät. „Nach einem längeren Planungsprozess und Abstimmungen mit dem Landesamt für Denkmalschutz und der Unteren Denkmalschutzbehörde sind der Förderverein Freund des Mägdebergs als auch die Gemeinde froh, dass der Hausberg wieder begehbar ist und wieder erlebbar gemacht werden kann“, sagt Stärk mit Blick auf die Wiedereröffnung der Bergruine.

120.000 hat die Sanierung gekostet

Laut dem Bürgermeister belaufen sich die Kosten für die Maßnahme auf knapp 120.000 Euro. Auf die Gemeinde kommen laut Stärk Kosten von 25.000 Euro zu. Der restliche Betrag finanziere sich über Zuschüsse von Bund und Land (58.000 Euro) sowie Spendenzusagen von der Sparkasse Engen-Gottmadingen (5.000 Euro) und der Volksbank (2.500 Euro). Ein weiterer Teil, nämlich 15.000 Euro, steuert der Verein Freunde des Mägdeberges bei.