Die Feuerwehr in Mühlhausen-Ehingen musste am Samstag gegen 18 Uhr zu einem Kellerbrand in der Aacher Straße ausrücken. Wie Kommandant Oliver Drescher mitteilte, sei beim Eintreffen der Einsatzkräfte bereits schwarzer Rauch aus dem Kellerfenster gedrungen. Mit zwei Löschrohren sei die Feuerwehr laut Drescher gegen das Feuer vorgerückt. Der Brand sei schnell unter Kontrolle gewesen, zudem habe die Feuerwehr zeitnah mit der Lüftung des Gebäudes begonnen. „Mit der Wärmebildkamera wurden letzte Glutnester aufgespürt und die Außenfassade des Hauses kontrolliert“, so Drescher.

Bereits beim Eintreffen der Einsatzkräfte trat schwarzer Rauch aus dem Gebäude. | Bild: Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen

Die Bewohnerin des Hauses sei dem Rettungsdienst übergeben worden. Laut Drescher seien neben den Einsatzkräften aus Mühlhausen-Ehingen auch die Drehleiter aus Engen sowie die Polizei vor Ort gewesen.