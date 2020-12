Die Pfarrgemeinde St. Peter und Paul in Mühlhausen und die Seelsorgeeinheit Oberer Hegau haben am 1. Adventssonntag in der bis auf den letzten Corona-Platz gefüllten Kirche Artur Kentischer nach 75 Jahren als Mesner verabschiedet. Dies schreibt der Pfarrgemeinderat in einer Pressenotiz.

Vor dem Segen eröffnete Dekan Pfarrer Zimmermann den Reigen der Laudatoren und bedankte sich bei Kentischer für dessen langjährigen Dienst. Er sagte, er habe ihn als humorvollen und stets gut gelaunten Mesner, der mit Hingabe und Liebe seinen Dienst versah, kennen und schätzen gelernt und wünsche ihm und seiner Familie Gottes Segen und dass er noch viele Jahre Gottesdienst mit ihm feiern könne.

Geschenke und persönliche Widmungen

Michael Biethinger, der Vorsitzende des Pfarrgemeinderates, bedankte sich ebenfalls im Namen der Seelsorgeeinheit und des Gemeinde-Teams (GT) bei Artur Kentischer und seiner Frau Alma und verwies auf die unglaubliche lange Zeit von 75 Jahren, die Kentischer den Dienst versehen hat.

Ein von allen GT-Mitgliedern befüllter Geschenkkorb mit persönlich ausgesuchten oder hergestellten Köstlichkeiten sowie ein Buch mit persönlichen Widmungen wurde vom Team überreicht. Auch die Ministranten hatten einen Geschenkkorb zusammengestellt und als Dank für die Betreuung aller Ministranten überreicht.

Ehrenmitglied im Kirchenchor

Der Vorsitzende des Kirchenchores, Lothar Stengele, sprach ebenfalls ehrenden Worte. Für seine Verdienste rund um den Kirchenchor wurde Artur Kentischer zu dessen Ehrenmitglied ernannt. Zum Schluss bedankte sich seine Nachfolgerin Brigitte Ammelounx bei ihrem Lehrmeister für alles, was er ihr beigebracht hatte. Auch bei seiner Frau Alma, die jahrelang den Blumenschmuck und die Kirchenwäsche gemacht hatte, bedankte sie sich.

Zum Schluss bekam er ein Bonbon mit dem Spruch „Bleib wie du bist, so gefällst du mir am Besten“ überreicht. Der stehende und lang anhaltende Applaus der gesamten Gemeinde war ein Zeichen der Wertschätzung für eine unglaubliche Lebensleistung, nachdem sich Artur Kentischer etwas wehmütig für die ehrenden Worte bedankt hatte. Mit dem Segen entließ Pfarrer Zimmermann alle in die zweite Adventswoche.