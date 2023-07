Wenn Bürgermeister Patrick Stärk seine Amtskette trägt, handelt es sich um einen besonderen Anlass: Zum ersten Mal wurden Bürger geehrt, die sich in besonderem Maße um das Gemeinwohl in der Gemeinde verdient gemacht haben. Ausgezeichnet wurden Arthur Kentischer, dessen Sohn Martin die Ehrung entgegen nahm, und Helmut Fluck. Für die Mitglieder der Freiwilligen Feuerwehr (FF) überreichte Bürgermeister Stärk Urkunde und Nadel an Kommandant Oliver Drescher und seinen Stellvertreter Edwin Henninger.

Bürgermeister löst Wahlversprechen ein Umrahmt von der Seniorenmusik und einer Tanzvorführung des SV Mühlhausen wurden mit Arthur Kentischer, Helmut Fluck und der Freiwilligen Feuerwehr (FF) Mühlhausen-Ehingen als Organisation erstmals Bürger der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen für ihren ehrenamtlichen Einsatz geehrt. Die Bürgerehrung war ein Ziel, das Bürgermeister Patrick Stärk sich nach seiner Wahl fest vorgenommen hat. Die Veranstaltung Blickpunkt Ehrenamt war das dritte Wahlversprechen, das Stärk umsetzte. Zuvor hat die Webseite der Gemeinde eine Frischzellenkur erhalten, dann kamen die gärtnerbetreuten Grabfelder an die Reihe.

Arthur Kentischer, der aus gesundheitlichen Gründen nicht anwesend sein konnte, war 75 Jahre lang Mesner in der St. Peter und Paul Kirche in Mühlhausen. „Er war Stütze und verlässlicher Partner in Vorbereitung und Ausrichtung unzähliger Gottesdienste, Erstkommunionen, Firmungen und Hochzeiten bis hin zu Seelenämtern und Beerdigungen“, dankte Stärk auch seiner Frau Alma, die ihn bei allen Aufgaben unterstützte.

Immer im Einsatz für die Ortsgeschichte

Mit Helmut Fluck wurde einen Mann ausgezeichnet, um den man in der Gemeinde nicht herumkomme: „Er ist der Experte für die Ortsgeschichte von Mühlhausen-Ehingen schlechthin, ohne ihn gäbe es den Ort nicht auf der Landkarte beim Tag des offenen Denkmals“, lobte Stärk. Fluck habe alle Kleindenkmale und Feldkreuze erfasst und kümmere sich um den Erhalt, die Sanierung und Restaurierung kulturhistorischer Schätze. Sein Wissen gebe er auch in Publikationen und Führungen weiter. Aktiv im Seniorenkreis war Fluck auch Gründer der historischen Sammlung im Dachgeschoss des Rathauses.

Unwetternacht bleibt in Erinnerung

In welch großem Maße sich die Feuerwehr in der Gemeinde einbringe, hatten viele der zahlreichen Gäste in der Mägdeberghalle beim Unwetter 2021 selbst miterlebt. „In der Nacht vom 8. auf den 9. Juli haben die Kameradinnen und Kameraden eine schier unmenschliche Leistung erbracht“, hob Stärk den Einsatz der Feuerwehr beim Hochwasser in Mühlhausen besonders hervor. In der gesamten Einsatzdauer von 23 Stunden hätte die Wehr über 130 Einsatzstellen abgearbeitet. „Allein in dieser Nacht wurden 968 Stunden zum Schutz anderer Menschen aufgebracht, die durch Nacharbeiten in den Folgetagen nochmals um rund 215 Stunden erhöht wurden“, so Stärk. Als Folge der Unwetternacht habe der Gemeinderat eine Starkregenkonzeption auf den Weg gebracht, gab er Rahmen der Bürgerehrung einen kleinen Überblick über das kommunale Geschehen.

Blick auf das Ortsgeschehen

Zum Thema Sanierung Schlossstraße wies Stärk auf die Notwenigkeit der Erneuerung der Ver- und Entsorgungsleitungen und den Einbau einer neuen Wasserleitung hin. Im Frühjahr 2024 werde man voraussichtlich bei der Einfahrt im Rohmen ankommen. Auf die Kritik mancher Bürger an der Firma Unsere Grüne Glasfaser erläuterte Stärk, dass ohne die UGG auf die Gemeinde Kosten von rund 10,5 Millionen Euro zugekommen wären. Die notwendige Erschließung hätte die Gemeinde selbst vornehmen müssen und sich verschuldet.

Wie Stärk weiter berichtete, haben 150 Flüchtlinge im Ort eine neue Bleibe gefunden. Er dankte allen, die Wohnraum zur Verfügung gestellt haben, das Soll sei aber noch nicht erreicht. Aktuell seien der Gemeinde zwei Personen für Mitte Juli und sechs Personen für September zugewiesen, rief er dazu auf, Wohnraum zur Verfügung zu stellen.