Im Musikverein (MV) Mühlhausen ist man bei der Zusage vor Freude förmlich an die Decke gesprungen: Die Big Band der Bundeswehr wird am 4. Mai in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen das ausgefallene Benefizkonzert für das Haus am Mühlebach nachholen. Geplant war es ursprünglich zum 90. Geburtstag des Vereins 2020, musste dann aber wegen Corona abgesagt werden.

„Die große Frage war, ob die Big Band überhaupt kommt, denn die Musiker sind weltweit unterwegs und feierten 2021 zudem noch ihr 50. Jubiläum“, äußert Katharina Bietinger ihre anfänglichen Zweifel.

Er wollte nicht locker lassen

Dass es trotzdem klappte, ist Hannes Deuer zu verdanken. Er ließ nicht locker und blieb in Kontakt mit dem Manager der Band. „Ich wollte eine Idee zu Ende bringen“, erzählt Deuer. Er habe vor vielen Jahren schon ein Konzert der Big Band gehört und wollte dieses exzellente Orchester nach Mühlhausen-Ehingen holen.

Er und weitere Vereinsmitglieder wissen von der letzten Planung, welche strengen Auflagen auf sie zukommen. Am Vormittag vor dem Konzert werden kräftige Helfer gebraucht, denn wie Deuer sagt: „Das Equipment mit 70 Tonnen Material vom kleinsten Mikrofon bis zur LED-Wand muss auf der Bühne aufgebaut werden. Die haben wir schon vor Wochen auf die geforderte Fläche vergrößert.“

Auch die Bewirtung der 24 Profi-Musiker, zwei Sängerinnen, ein Sänger und zehn Techniker, ist genau vorgegeben, auch ihre Unterbringung in Einzelzimmern.

Ein Orchester der Weltklasse

Mit der Big Band käme ein Orchester der Weltklasse nach Ehingen: „Die Zuhörer erwartet ein moderner Sound mit Hits der Zeit, Klassikern und Swing- und Jazzmusik“, weiß Deuer.

Auch im Haus am Mühlebach ist die Freude groß: „Nach der Absage des Konzerts haben wir gar nicht mehr damit gerechnet“, sagt Susanne Diez-Vollmar. Sie freut sich, dass es nun doch stattfindet.

Konzertbeginn ist am Mittwoch, 4. Mai, um 20 Uhr in der Eugen-Schädler-Halle in Ehingen, Einlass ist um 18 Uhr. Karten gibt es in der Sparkasse Mühlhausen oder unter www.musikverein-muehlhausen.de