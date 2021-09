von Holle Rauser

Das Angebot neuer und innovativer Bestattungsformen soll in Mühlhausen-Ehingen erweitert werden. So beschloss der Gemeinderat, auf den Friedhöfen der Doppelgemeinde künftig gärtnerbetreute Grabfelder einzurichten.

„Die Gemeinde stellt als Friedhofsträger der Genossenschaft badischer Friedhofsgärtner eine Teilfläche auf einem Friedhof zur Verfügung und ist für den erstmaligen Wegebau, das Abziehen der Grasnarbe und das Verlegen eines Wasseranschlusses verantwortlich“, erläuterte Bürgermeister Patrick Stärk. Damit seien die Pflichten erledigt.

Gärtnerei betreut die Grabfelder

Ein Vertragspartner der Genossenschaft, eine Gärtnerei mit Sitz in Engen, werde dann das Grabfeld betreuen. Auf dem Friedhof Mühlhausen sollen acht Sarggrabstätten, 25 Urnengrabstätten und 14 Urnengrabstätten am Baum entstehen. In Ehingen sind elf Sarggrabstätten, 57 Urnengrabstätten und 31 Urnengrabstätten am Baum vorgesehen.

Das gärtnergepflegte Grabfeld ist laut Verwaltung eine Ergänzung zu den bisherigen Bestattungsmöglichkeiten: die traditionellen Bestattungsformen seien auch weiterhin ohne Grabpflegevertrag möglich. Der Bürgermeister sieht in dem neuen Angebot Vorteile: „Die Bestattungskultur ändert sich, ein Trend geht in Richtung Friedwälder, Angehörige sind weit verstreut und die Grabpflege leidet darunter. Auch die Optik und Charakteristik eines Friedhofes wird aufgewertet und der Bauhof wird entlastet“.

Keine Grabpflege mehr notwendig

Armin Weggler von der Vertragsgärtnerei erläuterte die Details. Dreimal jährlich werde das Feld bepflanzt, das Rahmengrün beschnitten und nach Bedarf ausgetauscht. Die Kosten orientieren sich an der Grabart und der Bepflanzung. Die Laufzeit beträgt 25 Jahre.

Im Rat stieß das Projekt auf Zustimmung. Erwin Häufle fragte nach den Erfahrungen anderer Gemeinden. „Es läuft langsam an und wird dann zur Selbstverständlichkeit“, so Weggler. Die Vorbereitung kostet die Gemeinde rund 41.000 Euro und wird über Einsparungen bei anderen Investitionen gedeckt. Die Grabfelder sollen ab Anfang 2022 zur Verfügung stehen.