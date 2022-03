Die Gruppe Kulturguterhaltung des Seniorenarbeitskreises Mühlhausen-Ehingen hält die Ortsgeschichte der Gemeinde lebendig. Allen voran Helmut Fluck, der sich auch über die Ortsgrenzen hinaus für die Erhaltung von Kleindenkmälern und Wegekreuzen einsetzt.

Auf seine Initiative entstanden mit Unterstützung von Mitstreitern Infotafeln zum ehemaligen Basaltwerk in Mühlhausen und ein Mühlenpfad. Helmut Fluck war es auch, der die Historische Sammlung im Dachgeschoss des Rathauses initiierte und leitete. Aus Altersgründen übergab er die Leitung jetzt an Albert Stöckl.

Noch kein Ruhestand

Der Ruhestand in Sachen Ortsgeschichte beginnt für Helmut Fluck damit aber nicht: „Das geht ja gar nicht, die nächsten Projekte sind schon in Arbeit“, sagte der 82-Jährige im Vorfeld der Verabschiedung durch Bürgermeister Patrick Stärk. Thema des neuen Projektes ist die Wandlung vom Dorf zum Wohnort, die Fluck mit Edwin Häufle mit Fotos dokumentiert.

Auch Patrick Stärk geht davon aus, dass es keine endgültige Verabschiedung ist: „Helmut Fluck setzt sich mit Enthusiasmus und Leidenschaft für die Ortsgeschichte ein, das nötigt mir allerhöchsten Respekt ab.“ Fluck mache die Vergangenheit erlebbar, was besonders für die junge Generation wichtig sei. Vielleicht unbewusst sei er einem Bildungsauftrag nachgekommen. Fluck beteiligte sich am Kinder-Ferienprogramm, gab Führungen und lud zu einem Tag der offenen Tür.

Viele Schätze in der Sammlung

Helmut Fluck weiß genau, was sich an Schätzen in der Sammlung befindet. Man sieht ihm die Freude an, wenn er davon erzählt: „Das erste Exponat und Nummer eins war ein Bügeleisen, unter der bisher letzten Nummer 567 ist eine 200 Jahre alte Zither zu sehen.“

Mühlhausen-Ehingen Das Rathaus in Mühlhausen-Ehingen soll eine Schönheitskur bekommen Das könnte Sie auch interessieren

Sein Dank gilt der Gemeinde für die Übernahme der Materialkosten zur Herrichtung der Räume, allen Spendern und Mitstreitern des Seniorenarbeitskreises. Um die Exponate ausstellen zu können, setzten sie teilweise auch den Hochdruckreiniger ein. Die Sammlung ist auch unter www.senioren-muehlhausen-ehingen.de zu sehen.