von Holle Rauser

„Es ist wichtig, dass wir nicht nur Männer und Frauen in der Feuerwehr haben. Es braucht auch vernünftiges Material für die Arbeit“, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann.

In der letzten Gemeinderatssitzung wurde nun auch das neue Löschgruppenfahrzeug HLF 10 auf den Weg gebracht. Sein Vorgänger wird nach über 30 Jahren ausgemustert. Die hohe Ausschreibungssumme erforderte laut Lehmann eine europaweite Ausschreibung. „Die Angebote wurden nicht nur allein nach dem Preis bewertet“, erklärte der Bürgermeister. Auch die Kriterien Funktionalität, technische Ausführung, Reparaturmöglichkeit und Kundenservice sowie Lieferzeit wurden in einem bestimmten Punktevergabesystem bei der Auswahl berücksichtigt. Das Ergebnis wurde den Gemeinderäten nun präsentiert: Ausgeschrieben wurden Fahrgestell, Feuerwehrtechnischer Aufbau und Feuerwehrtechnische Beladung.

Die Gesamtkosten für das neue Fahrzeug belaufen sich auf 475.830,14 Euro brutto

Letzterer Auftrag wurde an die Firma Fritz Massong GmbH vergeben. Die Firma Rosenbauer Deutschland GmbH Luckenwalde wird den Aufbau machen. Das Unternehmen ist weltweit einer der größten Hersteller von Feuerwehrfahrzeugen. Bei der Ausschreibung für das Fahrgestell war ein Verhandlungsverfahren notwendig, da es keine Angebote gab. Das Unternehmen MAN Truck und Bus aus Freiburg liefert nun nach Angaben von Kämmerer Kurt Fürst das Fahrgestell. Das Gesamtvolumen beläuft sich für alle drei Komponenten auf 475.830,14 Euro brutto. Dafür sind im Haushaltsplan für dieses Jahr 200.000 Euro, im Haushaltsplan 2022 dann 250.000 Euro vorgesehen.

„Die weiteren etwa 30.000 Euro sollen im Haushaltsplan 2022 nachfinanziert werden“, so Kämmerer Fürst. Natürlich muss die Doppelgemeinde die knappe halbe Million für das Fahrzeug nicht alleine stemmen. So sind laut der Verwaltung Zuwendungen, unter anderem aus der Fachförderung ZFeu und aus dem Ausgleichsstock in Höhe von rund 162.000 Euro zu erwarten.