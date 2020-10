Auch noch Tage nach dem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Mühlhausen sind die Schäden an der Fassade unübersehbar. Schwarze Brand- und Rußflecken sind an der Hauswand zu sehen. Die Fenster in der Wohnung, in der das Feuer ausgebrochen ist, und in der darüber sind gesprungen. Die Türe zum Treppenhaus steht offen, ebenso viele der Fenster – damit frische Luft in das Haus strömen und zumindest einen Teil des Rauchgeruches überdecken kann.

Mühlhausen-Ehingen Ein Schwerverletzter bei Wohnungsbrand in Mühlhausen-Ehingen: Mehrfamilienhaus ist unbewohnbar Das könnte Sie auch interessieren

Eine Bewohnerin aus der Straße „Im Rohmen“ berichtet aus der Brandnacht. Das Feuer sei sehr schnell ausgebrochen. „Überall im Treppenhaus war Rauch“ berichtet sie. Die beiden Verletzten, die nach dem Feuerwehreinsatz in ein Krankenhaus gebracht wurden, seien ihrer Aussage nach wieder aus dem Krankenhaus entlassen worden. Zur Brandursache könne sie nichts sagen: „Da ermittelt die Polizei.“

Dicke Rauchschwaben hängen in der Luft: Die Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen hat mit ihrem Einsatz Schlimmeres verhindert. | Bild: Feuerwehr Mühlhausen-Ehingen

Die Pressestelle des Polizeipräsidiums Konstanz bestätigt die Aussage der Anwohnerin. Zwar könne die Polizei aktuell keine näheren Angaben zum Gesundheitsstand der beiden Verletzten machen, aber: „Eine verletzte Person konnte am selben Tag, die zweite wenige später aus dem Krankenhaus entlassen werden.“ Nichts Neues gibt es hingegen zur Brandursache. „Zu der Brandursache können wir noch nichts sagen. Es wurde ein Sachverständiger beauftragt, die Ermittlungen dauern an“, heißt es in der Stellungnahme der Polizei weiter.

Bürgermeister lobt die Feuerwehr

Auch Bürgermeister Hans-Peter Lehmann war in der Brandnacht vor Ort, um sich ein Bild vom Schaden zu machen. Seiner Einschätzung nach handelte es sich bei dem Feuer um eines der schlimmeren in der Geschichte der Gemeinde. Zwei Wohnungen aus dem Sechs-Familien-Haus habe es „richtig erwischt“: „Es handelte es sich vor allem um einen sehr anspruchsvollen Einsatz für unsere Feuerwehr, denn es galt eine Person aus hoher Höhe zu retten“, sagt Lehmann.

Bürgermeister Hans-Peter Lehmann: „Es handelte es sich vor allem um einen sehr anspruchsvollen Einsatz für unsere Feuerwehr, denn es galt eine Person aus hoher Höhe zu retten.“ | Bild: THOMAS WOEHRSTEIN

Der Bürgermeister lobt das schnelle Eingreifen der Rettungskräfte, die mit ihrem Einsatz Schlimmeres verhindert haben: „Da haben alle einen sauberen Job gemacht.“ Die erste Frage aller Beteiligten sei es gewesen, ob alle Bewohner in Sicherheit sind. Er habe noch vor Ort mit allen Bewohnern gesprochen.

Notunterbringung ist nicht nötig gewesen

Für Hans-Peter Lehmann sei es noch in der Brandnacht wichtig gewesen, den Bewohnern eine Unterbringung zu sichern. Die Gemeinde hätte diesbezüglich allerdings nicht aktiv werden müssen. Aber laut Lehmann hätte die Möglichkeit bestanden, die Bewohner des Hauses zur zwei bis drei Tage etwa im Bürgerhaus oder in der Mägdeberghalle unterzubringen. „Ich hatte den Generalschlüssel zu den gemeindeeigenen Gebäuden dabei. Dabei hätte es sich allerdings nur um eine temporäre Notunterbringung handeln können“, betont er. Eine weitere Möglichkeit wäre gewesen, eine der im Hegau zahlreichen Ferienwohnungen zu nutzen. „Wir haben in der aktuellen Nebensaison und durch Corona ohnehin die Situation, dass nicht alle Ferienwohnungen belegt sind“, so Lehmann weiter. Alle Bewohner seien allerdings privat untergekommen.

Große Solidarität in der Gemeinde

Auch die Gemeinde habe sich sehr solidarisch gezeigt, erläutert Lehmann. Ein Blick in die sozialen Medien verdeutlicht seine Aussage: Dort wurde noch am Sonntag zu Sachspenden in Form von Sachspenden oder Umzugskartons aufgerufen. „Die Bürger haben da toll reagiert und helfen, wo sie können“, sagt Lehmann.