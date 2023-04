Mit dem Stück „Wir sind Helden“ beginnt die Musikkapelle Ehingen die Probe für das Benefizkonzert zugunsten der Rehabilitationsklinik Katharinenhöhe. Dieses Mal steht es unter dem Motto „Helden Mythen Legenden.“ Zum ersten Mal leitet Florian Dold das Orchester, er übernahm 2019 den Taktstock von seinem Vorgänger Andreas Beck. „Es ist allen namhaften Helden wie auch den Helden des Alltags gewidmet, die ganz im Verborgenen kleine Heldentaten verrichten“, sagt Dold. Benefizkonzerte für die Nachsorgeklinik sind schon zur Tradition geworden, seit 1999 spielt die Musikkapelle im Zweijahrestakt ein Konzert für die Katharinenhöhe.

Der Begriff Tradition treffe nur halb zu, sagt Vorsitzender Michael Heinermann. „Mittlerweile ist ein schönes Verhältnis entstanden, wir werden zur Spendenübergabe in Schönau im Schwarzwald herzlich empfangen und durch die Gebäude geführt“, erzählt Heinermann. Auch den Musikerinnen und Musikern sei es ein Herzensanliegen, beim Besuch vor Ort würden sie sehen, was mit dem Geld getan werde. Seit 1999 konnte die Musikkapelle aus dem Erlös der Konzerte gesamt 56.000 Euro an die Nachsorgeklinik übergeben.

Durch Corona 2021 ausgefallen, seien alle auch motivierter. „Das merkt man am Probenbesuch, und auch beim dreitägigen Probenwochenende waren sie mit Begeisterung dabei“, stellte Dirigent Florian Dold fest. Zum Thema Helden stehen Stücke wie „Gladiator“, „Hercules“, „Music for a Hero“ und bekannte Filmmusik sowie Originalkompositionen für Blasorchester auf dem Programm. „Das Konzert ist all denjenigen gewidmet, die Ideale haben, dafür eintreten und sich für eine Sache engagieren“, sagt Dold. Das trifft auch für die Mitglieder der Musikkapelle zu, die in diesem Jahr das 175-Jährige feiert. So erwartet die Besucher zum Konzert am 6. Mai in der Eugen-Schädler-Halle auch eine Ausstellung über die Vereinsgeschichte. Einlass mit Sektempfang ist um 19 Uhr, die Jugendkapelle InTakt unter Leitung von Katja Deuer wird das Konzert um 20 Uhr eröffnen.