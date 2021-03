Mühlhausen-Ehingen vor 1 Stunde

Mühlhausen-Ehingen hat gewählt: Patrick Stärk wird neuer Bürgermeister der Hegauer Doppelgemeinde

84,4 Prozent der Wahlberechtigten stimmten am Wahlsonntag für den 50-Jährigen. Die Wahl läutet einen Stabwechsel im Rathaus an, denn Amtsinhaber Hans-Peter Lehmann geht nach 31 Jahren in Ruhestand. Die Wahlbeteiligung lag bei 63,8 Prozent