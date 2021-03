von Holle Rauser

Wie schon nach dem ersten „Lockdown“ 2020 wird die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen auch für die pandemiebedingte Schließung 2021 (16. Dezember bis 22. Februar) auf die Elternbeiträge für die Kinderbetreuung in dieser Zeit verzichten. Das beschloss der Gemeinderat in der jüngsten Sitzung. Die Beiträge und Betreuungsentgelte für die Benutzung der Kindertagesstätte St. Martin und die Kernzeitenbetreuung in der Grundschule sollen nicht erhoben werden, da die Leistungen nicht erbracht werden konnten, heißt es von der Verwaltung.

Für die Gemeinde bedeutet der Verzicht Einnahmeausfälle pro Monat bei den Elternbeiträgen in Höhe von etwa 12.000 Euro und 360 Euro bei den Betreuungsentgelten Kernzeitenbetreuung. Dazu kommt laut Verwaltung die Kostenübernahme für die ausfallenden Elternbeiträge bei der katholischen Kindertagesstätte St. Ursula, welche die Gemeinde gemäß Kindergarten-Vertrag ebenfalls übernimmt. Unterm Strich werden die Beiträge für den Kindergarten St. Martin für Januar und Februar erlassen. Die erlassenen Beiträge für die letzte Februarwoche, in der die Kita wieder offen war, gelten als Ausgleich für die Schließwoche im Dezember.

Für die Notbetreuung werden Elternbeiträge erhoben. Die Kernzeitenbetreuung an der Grundschule startete am 15. März wieder, die März-Beiträge (180 Euro) werden erlassen.