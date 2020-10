Erwartungsvoll standen die Mädchen und Jungen der Grundschule Mühlhausen-Ehingen hinter der Absperrung und warteten auf das Startzeichen. Alle schauten auf die Zwillinge Melissa und Melina als jüngste Schülerinnen und Barez als ältester Schüler, die das Absperrband durchschneiden durften.

„Zusammen sind wir stark“

„Die Erstklässler voran“, hieß es bei der Einweihung des neuen Bewegungshofs vor der Schule. Im Laufschritt erstürmten die Schüler die Spielgeräte, die durch neue ergänzt worden waren – genau dies hatten sich die Schüler gewünscht. „Heute ist ein besonderer Tag“, dankte Rektorin Christina Gnirss Bürgermeister Hans-Peter Lehmann für die Umsetzung des Projektes.

Untermauert wurde ihr Dank durch die Textzeile des Schulliedes „das schaffen wir gemeinsam, zusammen sind wir stark“, denn in die Planung waren Eltern und auch Schüler mit einbezogen. „Jetzt gehört der Schulhof euch“, teilte Lehmann die Freude der Kinder, die im Klassenverbund die Spielgeräte eroberten. Neu hinzugekommen waren eine Nestschaukel, ein Balancier- und Kletterparcours und eine Röhrenrutsche.

Mülltonnen-Häuschen und Schulgarten

Bemängelt hatten die Schüler die muffelnden Gerüche aus den Mülltonnen. Auch hier wurde Abhilfe geschaffen: für die Tonnen wurde ein Häuschen errichtet, wodurch der frühere Stellplatz zum erweiterten Spielbereich der Kinder werden konnte. Neu gestaltet wurde auch der Schulgarten hinter dem Gebäude der Grundschule. Dort wurde ein „Grünes Klassenzimmer„ angelegt. Die Pfosten für eine Pergola stehen schon im Fundament, überdacht mit Planen wird daraus ein Unterrichtsraum, der Lernen in freier Natur möglich macht.

Zur weiteren Ausstattung werden auch die Schüler beitragen. In Projekttagen vor den Herbstferien wird ein Insektenhotel aufgestellt, eine Feuerstelle und ein Themenbeet für jede Jahrgangsstufe angelegt. Mit dem „Grünen Klassenzimmer„ werde Unterricht nach modernen Ansätzen möglich, erklärte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann. Er sieht die Kosten in Höhe von 170.000 Euro als eine Investition in die Zukunft.