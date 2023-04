Hegau (pm/bit) Das Netzwerk Kirche und Arbeitswelt kam am bei der Rastplatzaktion an der Autobahn bei Engen bei der Aktion Lenkpause mit Fahrern in Kontakt, die von schlechten Bedingungen sprachen. Dies berichtet die Erzdiözese Freiburg in einer Pressemitteilung. So werde zum Beispiel oftmals der Mindestlohn nicht bezahlt, der den Lasterfahrern zustehen würde, wenn sie auf deutschen Straßen unterwegs seien. Standzeiten, um auf neue Lade-Aufträge zu warten seien das „Freizeitvergnügen“ der Fahrer. Zusammen mit Arbeitnehmerseelsorgerin Heike Gotzmann und Dekan Matthias Zimmermann und der Fairen Mobilität waren zwölf ehrenamtlich Mitwirkende am Karsamstag mit dabei, um den Fahrern Wertschätzung und ein Dankeschön für ihre Arbeit zu signalisieren.

„Ich fahre schon seit über 30 Jahren Laster und noch nie hat mir jemand für meine Arbeit gedankt“, so wird der ukrainische Fahrers Yegor Strelchenko in der Pressemitteilung zitiert. Er habe seine Familie seit über mehr als einem Jahr nicht gesehen. „Nun stehe ich hier und darf erst am Montag spätabends weiterfahren.“ An den Wochenenden telefoniere er zweimal am Tag mit seiner Familie. Die Kinder sehe er nur auf dem Handybildschirm.

Die Helfer der Lenkpause überreichten ein kleines Osterpräsent mit Hefeteighasen, gefärbten Eiern und Schokolade. Ein kleines Lächeln huschte über sein Gesicht. Dazu gab es Duschgutscheine, welche die Fahrer an der Raststätte Hegau Ost und West einlösen können. Im Sommer werde es oft unerträglich heiß in den Kabinen, im Winter kalt. Nicht jedes Fahrzeug verfüge über Klimaanlagen. Eine Gruppe von Fahrern saß beim Essen auf einer Bankgruppe. Sie kamen aus unterschiedlichen Ländern. Zwei haben ihre Motorhauben geöffnet und versuchen ihre Wäsche zu trocknen. Ehrenamtliche übersetzten die Sprachen, so waren kurze Gespräche mit den Lenkern der Brummis möglich. Die nächste Lenkpause findet am 24. Juni statt.