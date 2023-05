„Helden, Mythen und Legenden“ war das Motto des Benefizkonzertes für die Rehaklinik Katharinenhöhe in der Eugen-Schädler Halle in Ehingen. Hierzu präsentierten die Jugendkapelle InTakt und die Musikkapelle Ehingen verschiedenartige, unterhaltsame und auch anspruchsvolle Kompositionen.

Mit „Disneys magical Marches“ eröffneten die 35 Jungmusiker aus Mühlhausen, Ehingen, Schlatt u.Kr. und Welschingen unter Leitung von Katja Deuer den Abend und ließen Mary Poppins, Mogli aus dem Dschungelbuch sowie Mickey Mouse auf der Leinwand hinter sich erscheinen. „Das sind Helden unserer – oder vielleicht eher eurer – Kindheit“ meinte Lisa Winsberg, die charmant durchs Programm von InTakt führte. Nach Skyfall mit dem Helden Daniel Craig als James Bond hieß die Zugabe „You`ve got a friend in me“. Damit wollte man an die vielen Helden des Alltags, wie die Familie und die Freunde erinnern.

Mit dem „Captain America March“ eröffnete die Musikkapelle Ehingen ihren Auftritt, erstmals bei einem Konzert mit Dirigent Florian Dold. Er entführte mit seinen Musikern bei „Gladiator“ ins Kolosseum zum Helden Maximus und mit „Brave“ nach Schottland zu der Legende Merida. Auf eine emotionale Reise voller Dramatik wurden die Zuhörer bei „Music for a Hero“ von Thomas Doss mitgenommen. Das Lieblingsstück des Dirigenten, verrieten Jasmin Dold und Toni Braun, die den Abend gekonnt moderierten.

Eine bunte Mischung aus Pop, Rock, Funk und Soul folgte bei „Guardians of the Galaxy“, bevor mit der Filmmusik zu Disneys Geschichte um Herkules, den Sohn des griechischen Gottes Zeus, die musikalische Reise durch die Welt der Helden, Mythen und Legenden endete. Die begeisterten Besucher waren allerdings erst nach zwei Zugaben zufrieden.

Neben der musikalischen Reise in das Reich der Helden wurde an diesem Abend immer wieder betont, welche Helden, nämlich Helden des Alltags, die Musiker selbst sind. Seit 1999 unterstützt die Musikkapelle Ehingen mit der Durchführung eines Konzertes im zweijährigen Turnus die Rehaklinik in Schönwald. Und dieses Engagement wurde von Geschäftsführer Stephan Maier gewürdigt: „Sie haben Heldenhaftes gemacht in den letzten Jahren. Für uns ist jeder Cent wichtig, deshalb braucht man Helden wie Sie“, führte Maier aus. Er war erfreut, als am Ende des Konzerts die Spenden dank dreier größerer Firmenspenden 10.000 Euro betrugen. Der Spendenbetrag wird sich durch die Eintrittsgelder und den Erlös aus dem Wirtschaftsbetrieb noch weiter erhöhen.

Einen Scheck als Geburtstagsgeschenk hatte Bürgermeister Patrick Stärk für die Musikkapelle Ehingen dabei. Diese feiert mit dem Konzert und im September mit dem Herbstfest ihr 175-jähriges Bestehen. Stärk hatte in der Chronik des Vereins gefunden, dass vier Jahre nach der Gründung im Jahre 1848 der Verein aus acht Männern und keiner Frau bestand. Das sei anders heute, betonte er. „Unter den 74 Aktiven gibt es viele Frauen.“ Mit der Aufzählung der übers Jahr verteilten Aktivitäten des Vereins bedankte sich Stärk bei allen bisherigen Musikern, Dirigenten und Vorständen und betonte: „Die Musikkapelle ist ein wichtiger Kulturträger in der Gemeinde“.