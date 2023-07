Wo sich die Schüler tagsüber austoben, luden Tischreihen in den Abendstunden zum gemütlichen Beisammensein. Nach dem großen Erfolg des ersten Open-Air-Konzerts spielte der Musikverein (MV) Mühlhausen sein Frühjahrskonzert wieder im Pausenhof der Grundschule Mühlhausen. Die Gäste erlebten einen Konzertabend mit vielen musikalischen Höhepunkten, zu Vorträgen von Polka bis zu konzertanter Blasmusik standen auch Eigenkompositionen auf dem Programm. Der MV Mühlhausen hatte während der Pandemie aus der Not eine Tugend gemacht. „Zu der Zeit waren Konzerte unter freien Himmel erlaubt und so haben wir beschlossen, das Frühjahrskonzert alle zwei Jahre als Open-Air-Konzert zu veranstalten“, freute sich Vorsitzende Jasmin Dittrich über die zahlreichen Besucher und Besucherinnen. Die genossen bei herrlichem Sommerwetter und mitgebrachtem „Pausenbrot“ in bester Stimmung den Konzertabend.

Mit anspruchsvollen Stücken führte die Jugendkapelle In-Takt schon zum Auftakt vor, dass sie unter der Leitung von Katja Deuer große Fortschritte gemacht hat. Klangvolle Tongemälde hallten dann zwischen den Schulmauern, als Jochen Schroff als Dirigent des Orchesters den Taktstock übernahm. Wie er erzählte, habe er während der Corona-Zeit auf dem Mägdeberg komponiert. Dort sei auch der lang geplante Straßenmarsch entstanden. So habe es nahe gelegen, das Stück dem Verein Freunde des Mägdebergs zum zehnjährigen Bestehen zu widmen. „Auf zum Mägdeberg“ heißt der Marsch, der an diesem Abend seine Uraufführung erlebte. Vorsitzender Manfred Schellhammer dankte Schroff für das Musikgeschenk und dem MV, der den Förderverein immer wieder unterstütze.

Mit zwei weiteren Kompositionen von Jochen Schroff und einer Polka von Musiker Lukas Scheuer bewies der MV erneut sein hohes musikalisches Niveau. Die Gäste sparten nicht mit Applaus, erklatschten sich Zugaben und ließen in bester Stimmung mit einem Tanz den Sommerabend ausklingen.