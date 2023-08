Schulleiterin Christina Gnirss darf sich zu Schuljahresbeginn über Verstärkung im Schulleitungsteam freuen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeindeverwaltung. Mit Hannah Schwarz aus Steißlingen bekomme die Grundschule Mühlhausen-Ehingen nun wieder eine Konrektorin als Stellvertreterin der Schulleitung. Hannah Schwarz sei bislang als Lehrerin an der Eichendorffschule in Donaueschingen tätig gewesen. Auch Bürgermeister Patrick Stärk hat die neue Konrektorin in der Gemeinde willkommen geheißen. „Für eine funktionierende Schulgemeinschaft ist nicht nur eine ausreichende Lehrerversorgung von elementarer Bedeutung, sondern auch für die Schulorganisation ein komplettes Führungsteam“, so Bürgermeister Patrick Stärk laut Pressemitteilung.