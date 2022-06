Insgesamt rund 20.000 Euro Blechschaden sind laut angaben der Polizei die Folgen eines Unfalls, der am Dienstagabend, gegen 18.45 Uhr, auf der Hauptstraße passiert ist.

Ein 23-jähriger Audi-Fahrer sei auf dem Klauseneck-Strässle von Volkertshausen in Richtung Ehingen unterwegs gewesen. In der scharfen Kurve auf die Hauptstraße sei der junge Mann mit einem entgegenkommenden Audi eines 33-Jährigen zusammengestoßen.

Verletzt wurde niemand, heißt es in der Mitteilung der Polizei. Um die nicht mehr fahrbereiten Audis kümmerten sich Abschleppdienste. An beiden Autos sei ein Schaden in Höhe von je rund 10.000 Euro entstanden.