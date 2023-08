Das wissen die Kinder schon aus den vergangenen Jahren: Wenn es um Spiel und Spaß geht, ist im Ferienprogramm der Narrenzunft Käfersieder etwas geboten. Da nimmt man auch die Hitze in Kauf, denn Nicole Schellhammer und Sabrina Dreher als Leiterinnen der Käfersieder-Kindernarren lassen sich jedes Mal etwas Neues einfallen. Passend zum Wetter standen in diesem Jahr Wasserspiele in vielen Varianten auf dem Programm. Gestartet wurde aber wie immer mit dem beliebten Wurfspiel „Poppele-Hurlen“ auf dem Feldweg neben dem Spielplatz. „Das ist der Renner im Ferienprogramm. Und das schon seit Jahren“, freut sich Markus Schamberger, dass das Spiel so gut bei den Kindern ankommt. Die Narren hatten es während eines Ausflugs kennengelernt, selbst gespielt und ins Ferienprogramm übernommen. „Wir haben die Kinder gefragt, sie wollen es immer wieder“, sagt Bruno Schellhammer.

Dabei werden die Mädchen und Jungen in Gruppen mit kleinen und großen Kindern geteilt, damit die Chancen gerecht verteilt sind. Ziel des Spiels ist es, eine Kugel mit möglichst wenigen Würfen über eine festgelegte Strecke zu werfen. Sieger ist die Gruppe, die auf dem Weg zum Ziel die wenigsten Würfe braucht. Während die Kugeln über den Feldweg flogen, bereitete Nicole Schellhammer auf dem Spielplatz schon die nächsten Spiele vor. Bald flogen die ersten Gummistiefel durch die Luft, wobei nicht jeder im gefüllten Wassereimer landete. Konzentration war gefordert, um einen mit Wasser gefüllten Schlauch ohne Verluste über die Wippe zu balancieren und in einen Eimer zu leeren. Seit es das Ferienprogramm in Mühlhausen-Ehingen gibt, sind die Käfersieder mit einem Angebot dabei. „Für uns gehört der Termin dazu. Der Verein möchte den Kindern auch in den Ferien etwas bieten“, sagt Alexander Bohnenstengel. Programm gibt es für den Narren-Nachwuchs auch während des Jahres. Dann erfahren die Kinder über die Bräuche der Zunft. Bei einem Picknick im Grünen oder beim Schnitzen von Kürbissen ist auch Erlebnis geboten.