Die jungen Kicker des SV Mühlhausen haben darauf gewartet: Trotz 30 Grad im Schatten kommen sie zum Training auf den Sportplatz Im Kiesgrüble in Ehingen. Seit dem einiger Zeit ist erweitertes Training bis zu 20 Personen unter Einhaltung der Schutzmaßnahmen wieder erlaubt. Mit Abstand zueinander betreten sie das Gelände durch den eigens ausgewiesenen Eingang, desinfizieren ihre Hände und tragen ihren Namen in die ausgelegte Liste ein. „Wir waren erstaunt, dass sich alle daran halten“, freut sich Präsident Klaus-Peter Minge. Wenn das nicht klappen würde, falle das Training wieder aus: „Und das wissen die Spieler“, fügt er gleich hinzu.

Konzept ist mit Gemeinde abgestimmt

Erhard Kaplan, Mirjam Unger und Matthias Paul vom Vorstand haben das Hygienekonzept erstellt und mit der Gemeinde abgestimmt. Wiedereröffnet wurde auch die Abteilung Damengymnastik, durch zu hohe Auflagen ruhen noch das Kinderturnen und das Mutter-Kind-Turnen. Auch die Duschen im Vereinsheim können noch nicht genutzt werden, da die Reinigung und Desinfektion nach jedem Training zu aufwändig sei, erklärt Erhard Kaplan. Mindestens ein Vorstandsmitglied sei bis zum Ende des Trainings auf dem Platz, um die Einhaltung von Vorschriften zu verfolgen.

Stillstand seit Februar

Wie bei allen Vereinen lag der Betrieb seit Februar still, was durch Ausfall von Veranstaltungen finanzielle Einbußen durch fehlende Eintritte und Bewirtung mit sich brachte. Beim SV Mühlhausen musste das Jugendturnier abgesagt werden, an dem 20 Mannschaften aus dem süddeutschen Raum und der Partnerstadt Domène teilnehmen. Auch das Senioren-Sommerfest fiel ebenfalls aus.

Wie der Verein sich über Wasser hält

„Um den Finanzstand aufrecht zu halten, verzichteten die Übungsleiter von Anfang an auf die Vergütung“, sagt Klaus-Peter Minge und dankte auch Sponsoren, die ihre Unterstützung nicht eingestellt haben. Durch eingesparte Unterhaltskosten habe ein Großteil der Erlöse aufgefangen werden können. „Wir sind ein Dorfverein, wie in einer großen Familie bringt jeder viel Engagement ein“, sagt Erhard Kaplan.