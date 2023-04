Mühlhausen-Ehingen vor 4 Stunden

Jede Menge Altpapier in Flammen: Feuerwehr löscht beladenen Lastzuganhänger

Eine herausfordernde Aufgabe hatten die Einsatzkräfte in Mühlhausen-Ehingen zu bewältigen, als Kartonagen in Brand gerieten. Am nächsten Morgen rauchte es dann erneut.