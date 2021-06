von Holle Rauser

Noch reichen die Betreuungsplätze in der Gemeinde. Mit dem Neubaugebiet Spitzäcker könnte es jedoch in den kommenden Jahren knapp werden. Laut Kindergartenbedarfsplanung stehen in der Gemeinde 217 Plätze zur Verfügung. Davon entfallen 107 auf den in kirchlicher Trägerschaft stehenden Kindergarten St. Ursula in Mühlhausen, 110 auf den Ehinger Kindergarten St. Martin, der kommunal verwaltet wird.

In beiden Betreuungseinrichtungen gibt es altersgemischte Gruppen mit verlängerten Öffnungszeiten für je 22 Kinder von zwei bis sechs Jahre sowie jeweils eine Kleinkindgruppe mit zehn Plätzen. In St. Ursula sind außerdem eine Regelgruppe (25 Plätze) und zwei Ganztagsgruppen mit jeweils 25 Plätzen (insgesamt 50) eingerichtet. In St. Martin gibt es eine Regelgruppe (28 Plätze) und zwei Regelgruppen mit verlängerten Öffnungszeiten (je 25 Plätze, insgesamt 50).

Eine Warteliste gibt es momentan nicht

Dieses Platzangebot soll nach Vorschlag der Verwaltung und Beschluss des Gemeinderats in der jüngsten Sitzung auch für das Kindergartenjahr 2021/22 gelten. Wie Hauptamtsleiter Rainer Maus bekannt gab, könne gebe es momentan keine Warteliste. „Allen angemeldeten Kindern können wir im Lauf des Kindergartenjahrs 2021/22 ein Betreuungsangebot unterbreiten, wenn auch nicht immer in der gewünschten Einrichtung oder zum Wunschtermin“.

Bürgermeister Patrick Stärk zeigte sich zufrieden mit dem Angebot: „Es gibt große Kreisstädte hier im Landkreis, die Wartelisten im dreistelligen Bereich haben“. Es sei ein hohes Gut, dass die Gemeinde hier zusammen mit dem kirchlichen Träger noch genug Plätze anbieten könne. „Wir können den Rechtsanspruch erfüllen“, so Stärk. Im Hinblick auf das Neubaugebiet sollen aber im Herbst Überlegungen zu einer weiteren Betreuungseinrichtung starten, um den Bedarf auch in den kommenden Jahren abdecken zu können.