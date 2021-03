Mühlhausen-Ehingen Nur für Abonnenten vor 1 Stunde

In Mühlhausen-Ehingen oder nirgends: Patrick Stärk will neuer Bürgermeister der Hegauer Doppelgemeinde werden

Der Hauptamtsleiter will nach 19 Jahren in Engen zurück zu seinen Wurzeln. Dafür fühle er sich menschlich und fachlich gereift. Vor allem die Vereine, die Digitalisierung und eine nachhaltige sowie zukunftsorientierte Dorfentwicklung liegen ihm am Herzen