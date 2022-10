37.000 Kilometer ist Horst Dambacher in den letzten sechs Jahren schon auf seinem Fahrrad gefahren. Seitdem radelt der 82-Jährige nämlich mit seinem E-Bike durch den Hegau und die Bodenseeregion. Akku hin oder her fast 40.000 Kilometer sind eine Ansage und da war für den Rentner ganz klar, dass er natürlich auch beim Stadtradeln mitmachen wird.

Aktion Stadtradeln Stadtradeln ist ein Wettbewerb, bei dem es darum geht, 21 Tage lang möglichst viele Alltagswege klimafreundlich mit dem Fahrrad zurückzulegen. Neben dem Wettbewerb als solchen hat das Stadtradeln auch eine politische Zielsetzung. Es soll auf die Bedürfnisse der Radfahrer aufmerksam machen und die Förderung der Radinfrastruktur im Land voranbringen. Aus diesem Grund sind Teilnehmer auch dazu aufgerufen ihre Kommunen über Hindernisse für Radfahrer wie Schlaglöcher, plötzlich endende Radwege oder eine unübersichtliche Verkehrsführung zu informieren. Das Stadtradeln gibt es seit 2008.

„Ich fahre ja sowieso“, dachte sich Horst Dambacher. Drei bis vier Mal pro Woche schwingt er sich auf den Sattel. „Nur wenn schönes Wetter ist“, schränkt er bescheiden ein. Und dann geht es durch die schöne Heimatlandschaft. Von Mühlhausen nach Bietingen und wieder zurück oder durch das Wasserburger Tal bis nach Bodman-Ludwigshafen und manchmal bis nach Konstanz.

„Meistens fahr´ich alleine. Aber am Mittwoch, wenn es schön ist, dann fahren wir in der Gruppe“, berichtet er begeistert. Seine Liebe zum Fahrrad hat Horst Dambacher aber nicht erst mit dem E-Bike entdeckt. Bis er 76 Jahre alt wurde, fuhr er mit Leidenschaft Rennrad. „Dann hab ich etwas schwer Luft bekommen“. erklärt er seinen Umstieg auf das Elektro-Zweirad. „Meine Trittfrequenz habe ich aber beibehalten“, so der ehemalige Rennradfahrer, der stets einen Ersatz-Akku im Gepäck hat, damit im auf großen Touren nicht der Saft ausgeht.

80 Radler aus Mühlhausen-Ehingen

Kräftig in die Pedale haben auch die anderen 80 Teilnehmer aus Mühlhausen-Ehingen beim bundesweiten Stadtradeln des Klima Bündnis und der Initiative Radkultur. 21.373 gefahrene Kilometer können sich sehen lassen. Das ist nicht nur eine tolle sportliche Leistung, sondern auch eine gute Tat fürs Klima. Denn insgesamt entspricht die Strecke einer Einsparung von knapp 3,3 Tonnen CO2. Neben Horst Dambacher haben sich außerdem die Teilnehmer Dirk Minge mit 2263 getretenen Kilometern und Rudolf Gnädig mit 1180 Kilometern hervorgetan. Jüngster Teilnehmer war Milas Hellmann, der gerade einmal sieben Jahre alt ist.

Gemeinde macht auch im nächsten Jahr wieder mit

Bürgermeister Patrick Stärk lud die erfolgreichsten Radler zu einem kleinen Abschluss-Empfang ein und bedankte sich bei allen Teilnehmern für ihr Engagement. Ein Extra-Dankeschön ging an Ulrike Haug, bei der die organisatorischen Fäden im Rathaus zusammenliefen. Das erste Stadtradeln in Mühlhausen-Ehingen kam immerhin so gut an, dass die Gemeinde auch im nächsten Jahr wieder mit dabei sein möchte.