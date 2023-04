„Das sieht hübsch aus, da haben die sich was einfallen lassen“, sagt eine Passantin mit Blick auf die Osterhasen vor dem Rathaus in Mühlhausen. Das kann Bauhofleiter Winfried Matt nur bestätigen: „Sowas hatten wir in unserer Gemeinde noch nie.“ Verteilt in beiden Ortsteilen dekorieren 68 Osterhasen aus Holzscheiben gut sichtbare Plätze. „Wir verarbeiten alles“, erklärt Matt. Die Hasen wurden aus kranken und kaputten Bäumen gefertigt, die im Winter gefällt werden mussten.

Bauhof-Mitarbeiter mit Lust am Dekorieren

Die Idee, daraus Osterhasen zu machen, hatte Claudio Scigliano. Bevor er im September als Bauhof-Mitarbeiter aus Engen in die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen wechselte, wurde seine Idee für die Oster-Dekoration auch schon in Engen umgesetzt. Warum also nicht auch in der Doppelgemeinde? Das traf auch auf offene Ohren bei Bürgermeister Patrick Stärk, der diese Art des Osterschmucks aus seiner Zeit als Hauptamtsleiter in Engen kennt.

In Engen haben die Holz-Häschen von Bauhof-Mitarbeiter Felix Bohmeier, Marco Sengbusch, Andy Müller, Claudio Scigliano mit Sabrina Küchler vom Bürgerbüro (von links) schon in den vergangenen Jahren für Aufmerksamkeit gesorgt. | Bild: SK-Archiv

Das Bauhof-Team nahm die Mehrarbeit gern in Kauf. Ab Januar wurde jede freie Minute genutzt, um die Teile zuzuschneiden und anzupassen. Das sei schon Aufwand gewesen: Mit Gesicht, Bauch und Ohren wurde jeder Hase aus vier Teilen zusammengesetzt, sagt Winfried Matt. „Für uns war das mal was ganz Neues“, fügt er hinzu. Die Hauptarbeit habe Claudio Scigliano selbst übernommen. Bei der Bemalung der Gesichter bekam er Unterstützung von Kindern der beiden Kindergärten.

Schon vor Weihnachten und zu Fasnacht wurden Sciglianos Dekorations-Ideen umgesetzt. „Hier muss jeder alles machen“, sagt der gelernte Schreiner. Da könne er sich im Rahmen der Möglichkeiten verwirklichen und kreative Ideen einbringen. Das sei für ihn eine schöne Abwechslung zu den üblichen Arbeiten.

Was den Schmuck in der Gemeinde betrifft, geht es demnächst auch schon weiter. „Zur Zeit bereiten wir die Blühflächen vor, und sobald der Samen da ist, wird eingesät“, erklärt Winfried Matt. Wie bei Amtsantritt von Bürgermeister Stärk schon angekündigt, sollen die Flächen die Ortseingänge und Ortsinseln schmücken und mit ihren Blüten auch Nahrung für Insekten bieten.