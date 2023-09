Am Tag des offenen Denkmals am kommenden Sonntag öffnen viele Gemeinden die Tore zu einigen historischen Schätzen. Mit dabei ist auch wieder die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen. „Wir sind schon zum 15. Mal dabei, denn je bekannter Werke werden, umso größer ist die Chance, dass sie erhalten bleiben“, weiß Helmut Fluck aus Mühlhausen, der sich für den Erhalt historischer Schätze einsetzt. Am Sonntag leitet er zwei Führungen in der St. Peter-und-Paul-Kirche in Mühlhausen, wobei die Nachkriegskunst mit den zwei Wandgemälden „Verklärung“ und „Gib und Vergib“ im Vordergrund stehen werden.

„So was wie hier findet man nirgends mehr“, sagt Fluck und zeigt auf das knapp 50 Quadratmeter große Fresko „Verklärung“, das die Frontseite zum Chor bis hoch an die Decke ausfüllt. Es stellt Christi Verklärung auf dem Berg Tabor dar. „Das Besondere an der Darstellung ist, dass sie je nach Lichteinfall eine andere Wirkung erzeugt“, erklärt Helmut Fluck. Das Wandgemälde „Gib und Vergib“ am hinteren Hauptportal dokumentiere eindrucksvoll künstlerisches Einfühlungsvermögen in der schwierigen Nachkriegszeit und könne auch in die heutige Zeit übertragen werden, so Fluck weiter. Das Bild zeigt Flüchtlinge, die an ihrer zerbombten Heimat vorbeiziehen, ein verdorrter Feigenbaum ist Sinnbild einer gescheiterten Wahnidee.

Restauriert wurden die beiden Wandbilder von dem Barockmaler Carolus Vocke, der sich nach dem Krieg mit der Restaurierung von zerstörten, großflächigen Wandgemälden international einen Namen gemacht hat. „Es ist einer List des damaligen Pfarrers Albert Riesterer zu verdanken, dass diese Bilder im kleinen Ort Mühlhausen entstehen konnten. Auf dessen Veranlassung wurde auch die Filialkirche in Schlatt unter Krähen künstlerisch ausgestaltet“, so Fluck. Neben den Führungen in der St. Peter-und-Paul-Kirche in Mühlhausen um 14.30 Uhr und um 16.30 Uhr lädt Fluck auch zu einer Führung um 15.30 Uhr in die Kapelle beim Friedhof in Schlatt ein.