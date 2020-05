von Holle Rauser

Erst im April konnte Bürgermeister Hans-Peter Lehmann auf 30 Jahre Amtszeit zurückblicken – nun kündigte er in der Gemeinderatssitzung am vergangenen Dienstagabend seinen Rückzug aus den Amtsgeschäften an.

„So großartig es ist, für die Menschen in unserer Gemeinde zu arbeiten und zu gestalten – möchte ich mein Amt im nächsten Jahr in andere Hände abgeben“, sagte Lehmann. Es gebe weder im Gemeinderat noch innerhalb der Verwaltung Unstimmigkeiten, betonte der Bürgermeister. Der Entscheidung lägen allein persönliche – auch gesundheitliche- Gründe zugrunde.

Lehmann, der seit April 1990 in Mühlhausen-Ehingen Bürgermeister ist, schlug vor, die Bürgermeisterwahl in die Landtagswahl im März 2021 einzubinden. Bis zum Amtsantritt seines Nachfolgers/seiner Nachfolgerin werde er wie bisher die anstehenden Themen weiter zielgerichtet vorantreiben.