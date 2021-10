von Holle Rauser

Das Ganztagesangebot an der Grundschule Mühlhausen-Ehingen wird auch im Schuljahr 2022/23 in viertägiger Form fortgeführt. Das hat der Gemeinderat in seiner jüngsten Sitzung beschlossen.

In einer Elternbefragung war geprüft worden, ob ein drei- oder viertägiges Ganztagesbetreuungsangebot gewünscht werde. Die eine Hälfte der Teilnehmer entschied sich für eine Betreuung an drei Tagen, die andere Hälfte für ein viertägiges Angebot.

Also nahm der Gemeinderat den Vorschlag der Schule an, die Vier-Tages-Betreuung beizubehalten.

Nachfrage nach Betreuung steigt

„Ab 2026 gibt es einen Anspruch auf Ganztagesbetreuung an den Grundschulen. Wir wollen jetzt nicht einen Rückzieher machen und in ein paar Jahren wieder die Rolle vorwärts“, so Bürgermeister Patrick Stärk.

Steißlingen Feuerwehr investiert in Ausbildung: Die Pandemie hat vor allem die gesellschaftlichen Anlässe eingeschränkt Das könnte Sie auch interessieren

Gerade auf dem Land werde die Nachfrage nach Ganztagsbetreuung steigen. Rektorin Christina Gnirss bestätigte den Trend: „Für die Ganztagsbetreuung haben wir 40 Anmeldungen mehr als in den vergangenen Jahren.“ Es gebe auch eine wachsende Gruppe von Flüchtlingskindern, die ganztags betreut werden. „Sie kommen nachmittags mit den anderen Kindern in Kontakt, können hier Deutsch sprechen und haben Deutschunterricht“, so Gnirss.

Mühsam sei in diesem Schuljahr die Besetzung, da das Lehrpersonal knapp sei. Mithilfe von Kollegen in Teilzeit habe man aber alle Klassenleitungen vergeben können.

Neuer Konrektor setzt sich für Digitalisierung ein

Auch die Schulleitung wurde verstärkt: Konrektor Malte Sündermann bildet mit Gnirss nun das Leitungsteam. Sündermann hat in Ludwigsburg studiert und war zuletzt an der Grundschule Orsingen-Nenzingen. Für Mühlhausen-Ehingen will der 33-Jährige die Digitalisierung weiter vorantreiben. „Es ist eine Erleichterung, dass sich die Aufgaben nun auf zwei Personen verteilen“, freut sich Christina Gnirss.

Mühlhausen-Ehingen Neues Bestattungsangebot ab Januar: In Mühlhausen-Ehingen sollen gärtnergepflegte Grabfelder angelegt werden Das könnte Sie auch interessieren

Die Schülerzahlen an der Grundschule steigen, so Bürgermeister Patrick Stärk bei der Begrüßung des Konrektors. Angesichts ständig wachsender Verwaltungsaufgaben sei auch er dankbar, dass die Stelle besetzt werden konnte.