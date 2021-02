von Holle Rauser

Ist eine öffentliche Vorstellung der Bürgermeister-Kandidaten in Pandemiezeiten vertretbar? Darüber gingen die Meinungen im Gemeinderat Mühlhausen-Ehingen auseinander.

Die Kandidaten – noch bis Aschermittwoch können Bewerbungen eingehen – sollten sich am Donnerstag, 25. Februar, in der Eugen-Schädler-Halle vor 280 Besuchern präsentieren und anschließend Fragen beantworten. Ein Hygienekonzept und Lüftungsmanagement sollten die Vor-Ort-Veranstaltung ermöglichen. Per Livestream, so die anfängliche Idee, könnten auch die Bürger zuhause teilnehmen.

Räte kritisieren Konzept

Stattdessen wird nun eine reine Online-Vorstellung stattfinden. Schon zuvor hatte einer der Bewerber es abgelehnt, an einer öffentlichen Veranstaltung teilzunehmen. Grundsätzlich solle aber auf die Vorstellung nicht verzichtet werden, forderte Gemeinderat Edwin Häufle: „Es ist immens wichtig, die Kandidaten kennenzulernen“.

Viele Räte hatten das ursprüngliche Konzept kritisiert: „Ich wehre mich dagegen, dass ausgerechnet die Politik sich Möglichkeiten freischaufelt, die andere nicht haben“, so Klaus Mühlherr. Öffentliche Veranstaltungen seien etwa im Kulturbereich seit Monaten nicht möglich.

Mühlherr: „Ich möchte keinen ‚Maskenball‘ veranstalten“. Gerade Risikogruppen seien im Publikum zu erwarten: „Das sieht man an den Bürgerversammlungen“, so der Gemeinderat. Klaus Peter Minge hatte sich dagegen für eine Präsenzveranstaltung ausgesprochen. „Wir haben eine große Halle, ein Hygienekonzept“.

Nicht überall gibt es übrigens Bedenken gegen Hallen-Vorstellungen: Bürgermeister Hans-Peter Lehmann wies darauf hin, dass in anderen Gemeinden sogar mehrere Präsenzvorstellungen für Bürgermeister-Kandidaten stattfänden.

15 Minuten Redezeit pro Kandidat

In der Online-Vorstellung am 25. Februar haben die Kandidaten jeweils 15 Minuten Zeit, sich zu präsentieren. In dieser Zeit dürfen die anderen Bewerber nicht anwesend sein. Jeder Kandidat darf im Anschluss an seine Vorstellung für weitere 15 Minuten Fragen des Publikums beantworten. Diese können per Chat-Funktion gestellt werden.