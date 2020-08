von Holle Rauser

Die drei Bahnübergänge in Mühlhausen-Ehingen sollen erneuert werden. Schon 2017 hatten Vertreter der DB Netz AG Gründe und Pläne vorgestellt. Jetzt wird es konkret: Die Bauarbeiten sollen 2021 stattfinden.

Dabei werden zunächst der außerorts gelegene Übergang „Dietfurt„ und der Übergang „Schmiedstraße„ ausgeführt. Die Bahnübergänge sind daher von Mitte Juli bis Mitte September 2021 gesperrt. Erst nach der Wiedereröffnung des Übergangs Schmiedstraße soll dann die Querung Aacher Straße erneuert werden.

Bund und Land tragen die Kosten

„Es gilt, dass ein Bahnübergang in Ortslage – Schmied- oder Aacher Straße – immer offen sein muss“, heißt es in der Vorlage. Der Gemeinde entstehen mittlerweile keine Kosten mehr: Noch bis März diesen Jahres hätte man als Straßenbaulastträger ein Drittel der kreuzungsbedingten Kosten tragen müssen, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann.

Mittlerweile wird der Gemeindeanteil aufgrund der geänderten Gesetzeslage zwischen Bund und Land aufgeteilt. „Weil schlichtweg oft die Mittel nicht da waren, hatten sich viele Maßnahmen verzögert“, erläuterte Lehmann.

Schranken, Technik, Licht, Akustik und vieles mehr wird erneuert oder saniert

Erneuert oder ersetzt werden bei den Bahnübergängen Schranken und Technik, zudem gibt es neue Licht- und Akustiksignale. Auch der Leitungsumbau und Belagsanierungen gehören zu den Arbeiten. Außerdem werden die sogenannten Schleppkurven entschärft, so dass größere Fahrzeuge wie Busse oder landwirtschaftliche Gespanne queren können, ohne dass Fahrzeugteile bei Stau auf dem Übergang stehen bleiben.

„Solche großen Baumaßnahmen gehen natürlich mit Einschränkungen und Sperrungen einher“, so Lehmann. Die Maßnahmen für die Querung Dietfurt werden voraussichtlich rund 1,2 Millionen Euro kosten.

Die Erneuerung des Bahnübergangs in der Schmiedstraße ist von der DB mit rund einer Million Euro veranschlagt. Deutlich teurer wird es in der Aacher Straße mit rund 1,6 Millionen Euro. Der Gemeinderat stimmte den drei sogenannten Kreuzungsvereinbarungen zu.