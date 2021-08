von Holle Rauser

Die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen wird die „Unterstützende Erklärung“ zum Klimaschutzpakt zwischen dem Land Baden-Württemberg und den kommunalen Landesverbänden sowie zur interkommunalen Zusammenarbeit im Bereich des kommunalen Klimaschutzes unterzeichnen. Das beschloss der Gemeinderat mit einer Enthaltung.

„Vorreiterrolle“ bei Klimaschutz

„Nicht erst seit dem Starkregenereignis ist Klimaschutz ein Thema für die Kommunen“, sagte Bürgermeister Patrick Stärk in der Gemeinderatssitzung. Einiges sei schon passiert: Die Straßenbeleuchtung sei im Sinne der Stromeinsparung umgerüstet worden.

Er erklärte, die Kommunen würden beim Klimaschutzpakt eine gewisse Vorreiterrolle einnehmen: Die energetische Sanierung kommunaler Gebäude, die Nutzung erneuerbarer Energien bei der Strom- und Wärmeversorgung, der Einsatz energiesparender Technik und Beleuchtung und ein entsprechender Fuhrpark sollen hier die Ziele erreichbar machen. Ein Monitoring soll die Maßnahmen in den Kommunen begleiten und entsprechend anpassen.

Gespräche mit anderen Gemeinden

Da für die meisten kleinen Kommunen die Einstellung eines eigenen Klimaschutz-Managers schwierig sei, sollten interkommunale Lösungen angestrebt werden, so die Empfehlung. Dazu hätten die Städte und Gemeinden Engen, Aach, Hilzingen, Mühlhausen-Ehingen, Steißlingen, Tengen und Volkertshausen bereits Sondierungsgespräche geführt.

Im Rahmen des Pakts würden fünf Jahre lang über 60 Prozent der Personalkosten einer Vollzeitstelle und 75 Prozent der Tagessätze für externe Berater gefördert. Zudem könne man voneinander lernen, und nicht jede Gemeinde müsse ein eigenes Klimaschutzkonzept entwickeln.

Kritik kam von Gemeinderat Klaus Mühlherr: „Ich werde immer ungeduldiger. Wann kommt endlich die Umsetzung? Da muss mehr Tempo rein“, so sein Einwurf in der Sitzung. Bürgermeister Patrick Stärk machte klar, dass die Gemeinde Mühlhausen-Ehingen bisher nicht die Hände in den Schoß gelegt habe. „Es geht darum, das Thema besser zu strukturieren“, erklärte er.