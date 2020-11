von Holle Rauser

Immer näher rückt die Umsetzung eines Großprojekts in Sachen erneuerbare Energien in Mühlhausen-Ehingen: Östlich der Gemeinde wird der Solarpark Rumisbohl entlang der Autobahn entstehen. Die in drei Abschnitte gegliederte Fläche ist elf Hektar groß, ihre Panels sollen jährlich rund 9,2 Millionen Kilowattstunden (kWh) Strom erzeugen. „Damit könnte man den gewerblichen und privaten Stromverbrauch für Mühlhausen-Ehingen jährlich decken“, so Bürgermeister Hans-Peter Lehmann.

Der Solarpark wurde ursprünglich unter dem Arbeitstitel Waldhof geplant und in der jüngsten Sitzung des Gemeinderats nach dem angrenzenden Gewann Rumisbohl benannt. Geplant wird das Großprojekt zusammen mit dem Energieversorger ENBW Solar und einem Planungsbüro.

Behörden geben zehn Stellungnahmen ab

Thema in der jüngsten Gemeinderatssitzung waren die Stellungnahmen aus der frühzeitigen Öffentlichkeits- und Behördenbeteiligung. Die zehn Stellungnahmen von Behörden betrafen laut Planer Dieter Gründonner vom Planungsbüro Gutschker und Dongus im Wesentlichen den Abstand zur Autobahn (20 Meter), das Blendgutachten, Eingrünung und Nutzung der Wiese.

Wichtig war dem Gemeinderat die Gestaltung des Sicht- beziehungsweise Blendschutzes, möglichst viel Hecke wurde gewünscht. „Wir möchten da schon mitreden“, hakte Bürgermeister Lehmann nach. „Wir planen eine sehr hohe Eingrünung“, versprach Stefan Wresch von ENBW Solar, Verwaltung und Gemeinderat sollten einbezogen werden: „Da finden wir eine Lösung.“

Planer sehen keinen Bedarf eines Wildkorridors

Die Forstverwaltung hatte darauf hingewiesen, dass durch Sturm oder Holzernte Schäden an Zaun oder Solaranlage entstehen könnten. In einen Haftungsausschluss zwischen Anlagenbetreiber und Gemeinde als Waldeigentümer sei dies berücksichtigt worden, so der Planer. Ein Wildtierkorridor, wie vom Wildtierbeauftragten vorgeschlagen, soll nicht entstehen. „Die Autobahn ist bereits ein Hindernis“, so Gründonner. Den Zaun könnten größeren Tiere in Längsrichtung umlaufen, kleinere ihn durchqueren.