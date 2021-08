Es ist gar nicht so einfach, den Ball durch die Pylonen zu dirigieren oder in das kleine Tor zu kicken. Das stellten die 25 Mädchen und Jungen im Ferienprogramm „Trainieren wie die Profis“ des SV Mühlhausen fest. Und trotzdem preschten sie mit Begeisterung und Tatendrang über den Sportplatz im Kiesgrüble in Ehingen. Jugendleiter Matthias Paul wunderte das nicht: „Nach dem Ausfall im vergangenen Jahr wurde es Zeit, dass sie sich wieder miteinander austoben und Spaß haben können.“

Viele sind zum ersten Mal dabei – und Mädchen

Besonders freute ihn, dass die Mehrzahl der Sechs- bis Achtjährigen zum ersten Mal dabei war. Darunter viele Mädchen, die den Jungen an Elan nicht nachstanden. „Die Akzeptanz der Jungen ist da, es gibt keine Rivalität“, sagte Matthias Paul. Die Mädchen ließen sich von der besseren Spieltechnik der geübten Jungfußballer nicht beeindrucken. Auch wenn ihr Ball an den Torstecken vorbei rollte und selbst das große Tor verfehlte – sie nahmen es locker und waren mit Spaß an der Sache dabei.

Rielasingen-Worblingen Endlich wieder trainieren und spielen: Hegauer Vereine und ihre Sportler verspüren großen Tatendrang Das könnte Sie auch interessieren

Auch Erhard Kaplan vom Vorstand freute sich über den Nachwuchs: „Wir möchten den Kindern auf spielerische Weise Lust auf Fußball spielen machen. Er hoffe, dass einige zum Training in den Verein kommen. Mit Kinderturnen, Kindertanz und verschiedene Gruppen in der Gymnastikabteilung zählt der SV 670 Mitglieder.

Corona schränkt das Vereinsleben sehr ein

Wegen Corona gab es einige Einschränkungen, wie Erhard Kaplan schildert: „Wir sind in zwei Saisons gestartet und mussten zwei Mal abbrechen.“ Die Fußballspiele wurden vom Verband annulliert. „Aber wir haben einen guten Stamm an Spielern bei den Aktiven und im Jugendbereich, die dem Verein treu geblieben sind.“

Mühlhausen-Ehingen Zum zweiten Mal kein Festzelt: Ehinger Herbstfest aufgrund der Pandemie abgesagt Das könnte Sie auch interessieren

Bisher sei in diesem Jahr nur trainiert worden. Mitte August begann die Saison für die Aktiven, nach den Schulferien starte auch die Jugend wieder. „Über Monate waren wir zur Untätigkeit verpflichtet. Jetzt sind wir froh, dass wir wieder loslegen können“, sagt Erhard Kaplan im Namen aller Vereinsmitglieder.