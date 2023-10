Zu seinem 20-jährigen Bestehen lud der Förderverein im Musikverein Mühlhausen zu einem Jugendkapellen-Freundschaftstreffen. Es war ein Tag nur für Jungmusiker und Jungmusikerinnen. Zu seinem 20. Bestehen lud der Förderverein für Jugendarbeit im Musikverein Mühlhausen zu einem Jugendkapellen-Freundschaftstreffen in die Mägdeberghalle in Mühlhausen. Rund 150 Jugendliche aus Jugendorchestern der Musikvereine (MV) Engen, Kirchenhausen, der Höri und Mühlhausen nutzten die Möglichkeit, mit Gleichaltrigen in Kontakt zu kommen, andere Jugendkapellen zu hören und an kostenlosen Workshops mit professionellen und semiprofessionellen Dozenten teilzunehmen.

Instrumentenbauer nutzen Gelegenheit sich vorzustellen

Schon im Foyer konnten verschiedene Instrumente ausprobiert werden, die ansässige Instrumentenbauer ganz auf die Ausbildungsinstrumente abgestimmt hatten. Nach einem gemeinsamen Konzert aller Jugendorchester unter der Leitung von Jochen Schroff vom MV Mühlhausen stellten die einzelnen Orchester ihr Können vor. Ihren Dank für die gute Zusammenarbeit richtete Vorsitzende Katja Deuer an die Schulleitung, die Klassenzimmer für die Workshops für Kleinblech und tiefes Blech, Schlagzeug und Holzblasinstrumente sowie Instrumentenpflege öffnete. Unter Anleitung der Dozenten konnten die Jungmusiker mit effektiven Übungen ihr Basiswissen vertiefen und neue Techniken zu erlernen.

Für die Jugendleiter bot das Treffen gleichzeitig die Möglichkeit, sich mit Bezirksjugendleiterin und Dirigentin Katja Deuer über den Stand der Jugendarbeit und Lösungsansätze für Probleme auszutauschen. Auch Johannes Steppacher als Präsident des Blasmusikverbands Hegau Bodensee nahm an dem Treffen teil, er berichtete über den Aufbau und die Aufgaben des Verbands. Der Förderverein des MV Mühlhausen hatte sich 2003 mit dem Ziel gegründet, das Defizit der Kosten für Ausbildung und Instrumente für Anfänger zu decken. „Wir müssen die Jugendarbeit aufrecht erhalten, denn ohne sie kann kein Verein bestehen“, freut sich Katja Deuer über weitere Mitglieder.