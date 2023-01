Am Sonntagmorgen ist eine Sauna auf der Dachterrasse eines Anwesens in der Straße Waldhof in Mühlhausen-Ehingen laut Polizei in Brand geraten. Erste Ermittlungsergebnisse deuten laut Polizei darauf hin, dass sich aufgrund eines Feuerwerkskörpers die Holzvertäfelung der auf der Terrasse stehenden Sauna entzündet hat.

Der Versuch eines Bewohners, den Brand mit einem Feuerlöscher selbstständig zu löschen, sei misslungen.

Die mit fünf Fahrzeugen und 25 Mann angerückte Feuerwehr habe ein Ausbreiten der Flammen verhindern und das Feuer löschen können. Den entstandenen Schaden beziffert die Polizei auf rund 20.000 Euro. Verletzt wurde – wie es im Polizeibericht heißt – glücklicherweise niemand.