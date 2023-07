Kleine Ursache, große Wirkung: So lässt sich beschreiben, was das Führungs- und Lagezentrum des Polizeipräsidiums Konstanz über einen Unfall auf der Autobahn 81 am Samstag berichtet. Gegen 10.35 Uhr habe ein Fahrzeug auf dem Gebiet von Mühlhausen-Ehingen von der linken auf die rechte Fahrspur gewechselt, heißt es in der Meldung. Die Autos waren aus Richtung Stuttgart in Richtung Hegau-Kreuz unterwegs.

Der Spurwechsel habe ein weiteres Fahrzeug zur Vollbremsung bis zum Stillstand veranlasst. Um auszuweichen, seien drei weitere Autos auf die linke Spur ausgewichen. Dabei sind zwei Fahrzeuge seitlich zusammengestoßen, das dritte wurde touchiert, heißt es in der Meldung. Zwei Insassen in einem der Autos erlitten leichte Verletzungen und kamen zur Behandlung in ein Krankenhaus. Der Schaden liegt laut Polizei bei etwa 23.200 Euro.

Die beiden Fahrzeuge, die den Unfall auslösten, sind derzeit noch unbekannt. Das möchte die Polizei ändern und bittet um Zeugenhinweise an die Autobahnpolizei in Mühlhausen-Ehingen unter 07773 99600.