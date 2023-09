Auf diesen Moment hatten die Kinder lange gewartet: Der Sandspielplatz am Lindenrain hinter dem Kindergarten in Ehingen kann nach langer Schließung wieder genutzt werden. Und das unter einem Sonnensegel über dem frischen Sand und neuen Spielgeräten. „Was lange währt, wird endlich gut“, freute sich auch Bürgermeister Patrick Stärk, dass der Spielplatz wieder geöffnet werden konnte. Sein Dank galt Andrea Grusdas, Vorstandsvorsitzende der Sparkasse Engen-Gottmadingen, für den Spendenbeitrag.

„Besser spät, als nie“, sagte Christiane Heiser aus Ehingen, die sich zum Jahreswechsel bei Stärk für den Spielplatz eingesetzt hatte. Als Mutter von drei Kindern ist sie täglich dort und weiß, dass die Geräte auch von größeren Kindern genutzt werden. Heiser: „Das Hauptproblem war der fehlende Sonnenschutz über dem Sandkasten.“ Es mangelte aber auch an anderen Dingen. Laut Stärk war das alte Klettergerüst nicht mehr durch den TÜV gekommen und der Sand seit längerer Zeit nicht ausgetauscht worden. Die Wahl des Spielgerätes überließ er den Eltern, die sich nach einigem Hin und Her für eine mehrteilige Sandspielanlage samt Sandtisch entschieden. Mit dem Angebot für ein großflächiges Sonnensegel ging die Sache dann in den Gemeinderat. In der Sitzung vertrat ihn Hauptamtsleiter Rainer Maus, und so zitierte Stärk aus dem Protokoll.

Danach hatte sich eine angeregte Diskussion bezüglich der Notwendigkeit dieser Anschaffungen ergeben. „Sie wurde aber mit 13 Ja-Stimmen und einer Enthaltung beschlossen“, richtete Stärk seinen Dank an die Räte. Im Frühjahr erging der Auftrag. Der Bauhof setzte im Mai die Fundamente und dann begann das Warten. Grund waren Lieferschwierigkeiten bis über den Sommer hinweg. Da derzeit das Ehinger Herbstfest stattfindet, wird das Sonnensegel an den Wochenenden abgenommen, aber an den Montagen wieder gespannt. An den Gesamtkosten von 13.300 Euro hat sich die Sparkasse mit 5000 Euro beteiligt.