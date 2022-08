Mühlhausen-Ehingen vor 1 Stunde

Eine grüne Oase muss nicht viel Arbeit machen: Ein Gärtner gibt Tipps

Martin Veit sorgt für natürliche Lebensräume in seinem Garten in Mühlhausen-Ehingen, damit Mensch und Tier ihre Freude daran haben. Er weiß: Auf die Pflanzenauswahl, Bodenbeschaffenheit und den Standort kommt es an.