In einem Auto mit Elektroantrieb zu fahren, ist für viele Menschen noch immer ungewohnt. Auch für Klaus Weber war es eine neue Erfahrung. „Das ist Neuland für uns und wird schon spannend“, sagt der Gewinner des Wochenendes mit einem ID3 aus dem Hause Volkswagen. „Es sieht schon anders aus, statt einem Zündschloss muss man einen Startknopf drücken“, stellte Klaus Weber beim Blick in den Innenraum fest. Interessiert schaute er sich die Bedienungselemente am Armaturenbrett an.

SÜDKURIER-Leser erkunden Neuland

Für Klaus Weber und Elisabeth Kentischer aus Mühlhausen-Ehingen war es schon ein besonderer Moment: Der weiße VW ID3 vor dem Gebäude der Firma Thüga Energie war für sie reserviert. Beim Jahresrückblickrätsel des SÜDKURIER haben sie für ein Wochenende freie Fahrt in einem E-Auto von Volkswagen gewonnen. „Das Fahrzeug ist offen, schauen Sie ruhig rein“, ermunterte Florence Wenzler die Eheleute. Sie überreichte den Autoschlüssel und einen Gutschein für ein Essen im Hotel Hirschen in Horn.

So konnte man gewinnen Beim Jahresrückblickrätsel des SÜDKURIER konnten die Leser und Leserinnen ihr Wissen testen. Insgesamt 21 Fragen über Begebenheiten in Singen und dem Hegau wurden gestellt, wobei drei Antworten zu jeder Frage zur Auswahl standen. Dabei zeigt sich Elisabeth Kentischer überzeugt, wenn man regelmäßig den SÜDKURIER lese, sei man gut informiert. Sie und ihr Mann würden sich durch die Berichte in der Region gut auskennen. Und sie machen regelmäßig beim Rätsel mit. Aber dass sie alle Fragen richtig beantwortet und gewonnen haben, sei schon eine schöne Überraschung gewesen. (ros)

Den Bodensee wollten die Gewinner allerdings weit hinter sich lassen. Ihr Ziel für den nächsten Tag hatten die Eheleute schon ausgewählt: Am Samstag wollten sie zum Blautopf in der Nähe von Ulm fahren, einer ähnlich wassereichen Quelle wie die Aach, und dort dann auch wandern. Das Ziel für den zweiten Reisetag am Sonntag war noch nicht geplant. „Mal sehen, es kommt aufs Wetter an“, ließ Elisabeth Kentischer die Entscheidung noch offen. Einschränkungen bei der Entfernung gab es keine, Florence Wenzler überreichte auch gleich die Chipkarte für die Ladesäulen.

Meinung Keine Angebote für Dienstautos: Müssen städtische Angestellte jetzt mit dem Rad fahren? von Stephan Freißmann Das könnte Sie auch interessieren

Am Ende waren die beiden E-Auto-Tester angetan: „Das ist alles sehr übersichtlich angeordnet, das haben wir schon hingekriegt. Wir hatten am Wochenende ja Zeit, alles auszuprobieren.“ Und die Zeit für Ladepausen konnten auch gut geplant werden.