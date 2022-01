von Holle Rauser

Das Jahr 2021 wird in die Geschichte von Mühlhausen-Ehingen eingehen: Vom 8. auf den 9. Juli wurden mit einer Niederschlagsmenge von 95 Litern pro Quadratmeter innerhalb von zwei bis drei Stunden große Teile des Ortsteils Mühlhausen überflutet. Das bedeutete zugleich: keine Schonfrist für den im Mai mit großer Mehrheit (84,4 Prozent) neu gewählten Bürgermeister Patrick Stärk.

Überzeugte die Bürger von Mühlhausen-Ehingen bei der Bürgermeisterwahl: Patrick Stärk. | Bild: Matthias Güntert

Knapp fünf Wochen nach seiner Amtseinführung war Stärk voll gefordert: „Man malt sich ja Vieles im Vorfeld aus, was man als neuer Bürgermeister angehen wird“, sagt er rückblickend. Angesichts des Hochwasserereignisses hätten diese Vorhaben erst einmal zurückstehen müssen. „Das Ereignis hat mich schneller ankommen lassen, als mir lieb war“, so Patrick Stärk.

Der Glasfaserausbau konnte in diesem Jahr kräftig vorangetrieben werden. | Bild: Matthias Güntert

Auf der anderen Seite habe ihn diese „Bewährungsprobe“ vollends mit seiner neuen Gemeinde verbunden. Das Ereignis werde Mühlhausen-Ehingen weiter begleiten, ist er sich sicher: „Es gibt immer noch Menschen, die noch nicht in ihre Wohnungen zurückkönnen. Verwaltungstechnisch sind wir mit der Aufarbeitung und dem Erstellen eines Schutzkonzepts beschäftigt“.

Mit Solidarität gegen das Unglück

Trotz der Tragik und des Stresses dieser Tage erinnert Stärk sich gerne an die Solidarität. Der Einsatz der benachbarten Feuerwehren, die Hilfsangebote der umliegenden Gemeinden – und die Dankbarkeit betroffener Familien. So hat ein kleiner Kieselstein einen Ehrenplatz auf dem Schreibtisch des Bürgermeisters bekommen. Beschriftet ist der Stein mit „Bester Bürgermeister“ – Stärk bekam ihn am Samstag nach der Flut beim Rundgang von einem Kind geschenkt. „Da geht einem schon das Herz auf“, so Stärk. Wichtig ist ihm die Kommunikation – mit Bürgern, Verwaltung und Gemeinderat. „Ich möchte Transparenz in den Entscheidungsprozessen“, so Stärk

Die Katholische Frauengemeinschaft hat ein Bücherhäusle möglich gemacht: Inge Duffner eröffnet es mit Patrick Stärk (l.) und Bauhofleiter Manfred Schrempp. | Bild: Gemeinde Mühlhausen-Ehingen

Ein Meilenstein im vergangenen Jahr war die Erschließung des Baugebiets „Spitzäcker“. Die ersten vier Bauplätze seien vergeben, erklärt Bürgermeister Stärk.

Ein weiteres Ereignis des Jahres 2021: Altbürgermeister Hans-Peter Lehmann wurde im Oktober zum Ehrenbürger ernannt. Lehmann hatte im vergangenen Jahr den Wunsch geäußert, dass das Vereinsleben wieder aus seinem pandemiebedingten Dornröschenschlaf erwache. „Ein bisschen ist das gelungen“, betont Patrick Stärk. Gerade die Sportvereine hätten wieder Fuß gefasst und sogar Nachwuchs gewonnen.

Der langjährige Bürgermeister Hans-Peter Lehmann wurde in den Ruhestand verabschiedet. | Bild: Matthias Güntert

Ein kleiner Lichtblick während der Pandemie: Das Ehinger Herbstfest hat immerhin als Hock stattfinden können. Hier durfte der neue Verwaltungschef beweisen, dass er auch den Bieranstich beherrscht.