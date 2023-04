Erst hat die Webseite der Gemeinde eine Frischzellenkur erhalten, dann kamen die gärtnerbetreuten Grabfelder an die Reihe – und jetzt löst Bürgermeister Patrick Stärk sein drittes Wahlversprechen ein: In der Hegauer Doppelgemeinde soll noch in diesem Jahr eine Veranstaltung erstmals stattfinden, die sich dem außerordentlichen Engagement der Bürger widmet. Unter dem Motto „Blickpunkt Ehrenamt“ sollen verdiente Helfer ausgezeichnet werden.

Nicht alle Helfer in der ersten Reihe

Bürgermeister Patrick Stärk sei sehr dankbar für das außergewöhnliche Engagement und das vielfältige Vereinsleben vor Ort. „Wir können personell oder finanziell kein kommunales Kulturprogramm auf die Beine stellen und sind auf die 42 Vereine und Organisationen angewiesen, die hier aktiv sind. Da läuft was!“, betont er gegenüber dem SÜDKURIER.

Viele Menschen, die sich in den Vereinen oder anderen Institutionen einbringen, hätten eine solche Auszeichnung verdient. „In jedem Verein agieren wichtige Menschen, doch nicht alle in der ersten Reihe oder vielmals im Hintergrund“, so der Rathauschef von Mühlhausen-Ehingen weiter. Auch aus diesem Grund soll im Sommer die Veranstaltung „Blickpunkt Ehrenamt“ stattfinden, eine Bürgerehrung für verdiente und engagierte Vereinsmitglieder.

Vorschläge sind bis 20. April möglich

Wer an diesem Abend ausgezeichnet wird, darüber solle laut Patrick Stärk eine Ehrungskommission aus Mitgliedern des Gemeinderates und Vereinsvertretern sowie dem Bürgermeister entscheiden. „Jeder darf einen Vorschlag machen. Dabei ist es egal, ob es eine Einzelperson oder eine ganze Gruppierung ist“, so Stärk. Dies sei noch bis zum Donnerstag, 20. April, möglich. Auch die Ehrungskommission habe die Möglichkeit, Personen vorzuschlagen.

Das Datum stehe schon fest – zumindest so halb: „Viele Gemeinden haben zum Beginn des neues Jahres einen Neujahrsempfang, aber wir wollen eher etwas in der Mitte des Jahres anbieten“, verrät Stärk. Für den Bürgermeister sei es genau der richtige Zeitpunkt, nach Jahren der Pandemie eine solche Veranstaltung einzuführen: „Der Abend soll auch wieder zu stetigeren Verständigung untereinander beitragen.“