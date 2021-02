Nach Ende der Bewerbungsfrist ist es amtlich: Michael Krause, Patrick Stärk und Mehrfachkandidat Samuel Speitelsbach aus Ravenstein/Nordbaden treten bei der Bürgermeisterwahl von Mühlhausen-Ehingen am 14. März an. Der Wahlausschuss bestätigte die Bewerbungen am Mittwochabend. Michael Krause hatte als erster seine Bewerbung abgegeben. Ihm folgten der Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk und Samuel Speitelsbach. Der Ravensteiner kandidierte etliche Male bei Bürgermeisterwahlen in anderen Gemeinden von Baden-Württemberg und hat auch aktuell mehrere Bewerbungen laufen. Sein Name wurde öffentlich erst bekannt, als die Bewerbungsfrist endete. Speitelsbach sorgte bei offiziellen Bewerbervorstellungen in anderen Gemeinden durch eigenwillige Auftritte für Unmut.

Michael Krause hat als erster die Bewerbung für die Bürgermeisterwahl von Mühlhausen-Ehingen abgegeben. | Bild: Woehrstein Fotografie,Singen

Michael Krause ist als Verkaufsberater in einem Konstanzer Drogeriemarkt tätig. Der ausgebildete Industriekaumann mit Schulabschluss Fachhochschulreife Technik verweist auf seine kommunalpolitischen Erfahrungen als Kreis- und Gemeinderat. „Ich stehe für eine familienfreundliche und zukunftsorientierte Gemeinde, aktiv gestalten und anpacken ist meine Devise“, erklärt Michael Krause.

Der Engener Hauptamtsleiter Patrick Stärk will in neuer Position zurück an seine alte Wirkungsstätte. Er war sieben Jahre lang als stellvertretender Hauptamtsleiter er Doppelgemeinde tätig.

Patrick Stärk will als neuer Bürgermeister von Mühlhausen-Ehingen zurück an seine alte Wirkungsstätte. | Bild: Foto Wöhrstein

„Mühlhausen-Ehingen ist eine Gemeinde ganz nach meinem Geschmack. Gelegen im herrlichen Hegau, hat sie mit knapp 4000 Einwohnern die richtige Größe, sodass man als Bürgermeister den direkten Kontakt mit der Bevölkerung nicht verliert. Dieser persönliche Bezug ist mir ganz wichtig. Denn gemeinsam mit der Bürgerschaft will ich auf dem aufbauen, was in der Ära Lehmann entstanden ist“, erklärt Stärk.

Bisher habe laut Rainer Maus, Hauptamtsleiter der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen, 656 Briefwähler ihre Stimmen schon abgegeben. Anträge auf Briefwahl seien den 3154 wahlberechtigten Bürgern schon zugesendet worden. Sie könnten aber auch direkt online über die Homepage der Gemeinde unter www.muehlhausen-ehingen. de gestellt werden. Die gelte genauso für die Landtagswahl, die ebenfalls am 14. März stattfindet. Für dieses Votum sind aber nur 2900 Wähler berechtigt, ihre Stimme abzugeben. Bei der Landtagswahl dürfen nur EU-Bürger ab 18 Jahren teilnehmen, bei der Bürgermeisterwahl alle Bewohner ab 16 Jahren.

Vereinsleben hat hohen Stellenwert

Für den noch amtierenden Bürgermeister Hans-Peter Lehmann hat besonders das Vereinsleben von Mühlhausen-Ehingen einen hohen Stellenwert. Sie präge auch stark die Gemeinschaft und das soziale Leben. „Leider hat Corona die Aktivitäten der Vereine fast völlig lahmgelegt. Ich hoffe, dass sie möglichst bald wieder aufblühen“, betont er. Der Bürgermeister sieht seine Gemeinde vor der Übergabe an einen Nachfolger gut aufgestellt, auch finanziell.

Veranstaltungen von SÜDKURIER und Gemeinde

Wähler in Mühlhausen-Ehingen werden demnächst zweimal die Gelegenheit haben, die Kandidaten für das Bürgermeisteramt gleichzeitig kennenzulernen. Der SÜDKURIER wird einen der Termine organisieren. Bei der Diskussionsrunde werden die Kandidaten zu aktuellen Themen der Gemeinde miteinander ins Gespräch kommen. Zum Schutz vor Infektionen mit dem Coronavirus wird die Diskussion unter strengen Hygiene-Auflagen aufgezeichnet und in der SÜDKURIER-Mediathek, www.sk.de/skonair, zu sehen sein. Wähler können vorab Fragen an die Kandidaten stellen. Senden Sie dazu Ihre Frage mit dem Betreff „Bürgermeisterwahl Mühlhausen-Ehingen„ an die E-Mail-Adresse singen.redaktion@suedkurier.de. Einsendeschluss ist Sonntag, 28. Februar.

Bei der Kandidatenvorstellung der Gemeinde stellen sich die Kandidaten jeweils einzeln vor und diskutieren nicht miteinander. Auch dabei können Wähler Fragen stellen. Die Veranstaltung findet am Donnerstag, 25. Februar, ab 19 Uhr als Livestream im Internet statt. Die Zugangsdaten finden sich auf der Internetseite der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen unter www.muehlhausen-ehingen.de. (eph)