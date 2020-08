von Michael Jahnke

Modernste Rettungsmittel sollen es Hilfsorganisationen wie der DLRG leichter machen, Menschenleben zu retten und die Gefahr für die Rettungskräfte zu minimieren. Jetzt verfügen die Rettungsschwimmer in den beiden Strandbädern in Moos und auf dem Rettungsboot „Pelikan“ nun über drei neue Auftriebsbojen.

Uwe Nehlsen, Vorsitzender der DLRG-Gruppe Moos, ist begeistert von den neuen Auftriebsbojen. Zusammengefaltet sind diese Auftriebskörper nicht viel größer als ein modernes Smartphone. Um den Körper geschnallt, stört es die Einsatzkräfte im Wasser nicht. „Wenn man am Einsatzort angelangt ist, braucht der Rettungsschwimmer nur an einer Reißleine ziehen, ganz ähnlich wie bei einem Fallschirm.“ Dann fülle sich die Auftriebsboje wie ein Airbag im Auto in Bruchteilen von Sekunden mit Gas. „Die Person, die gerettet werden muss, hat so genügend Auftrieb“, erläutert Lebensretter Uwe Nehlsen.

Mehrmals einsetzbar

Gespendet wurden die drei „Restubes“ – so heißen diese aufblasbaren Bojen – von Unternehmer Markus Bumiller. „Als ich das erste Mal von dieser Erfindung gehört habe, war ich sofort begeistert“, sagt Bumiller. Das Besondere an dieser Neuentwicklung sei, dass sie anders als ein Airbag mehrmals eingesetzt werden kann. Man müsse nach dem Einsatz diese Restubes nur zusammenlegen und die Gaskartusche auswechseln, schon sei diese Rettungsboje wieder einsatzfähig.

Der Landtagsabgeordente und Bezirksvorsitzende der DLRG Bodensee-Konstanz, Jürgen Keck aus Radolfzell, war bei der Übergabe in Moos dabei. Er erläuterte, warum die Lebensretter auf solche Spenden angewiesen sind: „Die DLRG ist mit ihren rund 1,6 Millionen Mitgliedern und Förderern die größte Wasserrettungsorganisation der Welt. Trotzdem ist sie auf Spenden angewiesen, um ihre Kernaufgabe, die Schwimm- und Rettungsschwimmausbildung, erfüllen zu können.“