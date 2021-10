Mühlhausen-Ehingen vor 52 Minuten

Die Feuerwehr in Mühlhausen-Ehingen hat ein neues Löschfahrzeug

Schon 2007 hatte die Ehinger Feuerwehr den Bedarf an einem neuen Löschfahrzeug gemeldet. Jetzt war es endlich so weit. Sie erhielt ein Mittleres Löschfahrzeug mit einem großen Wassertank. Die Gemeinde hatte sich an den Kosten beteiligt.