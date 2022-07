Die beschädigte Brücke auf der Landstraße 191 auf Höhe von Mühlhausen-Ehingen wird das Regierungspräsidium Freiburg wohl noch länger beschäftigen. Wie Pressesprecherin Heike Spannagel auf SÜDKURIER-Nachfrage mitteilt, können noch keine Angaben zu weiteren möglichen Maßnahmen gemacht werden.

„Das beauftragte Ingenieurbüro wird voraussichtlich nächste Woche eine erste Einschätzung zum Zustand der Brücke beziehungsweise zu ihrer Tragfähigkeit liefern“, heißt es dazu in einer Stellungnahme. Soll heißen: Erst in den kommenden Tagen wird sich herausstellen, wie groß die Schäden an der Brücke tatsächlich sind.

Ein mit zu hoher Ladung beladener Lastwagen hat am 29. Juni die Brücke auf der Landstraße 191 bei Mühlhausen-Ehingen schwer beschädigt. | Bild: Matthias Güntert

Das war geschehen

Ende Juni hatte ein Schwertransport mit einem auf einem Tieflader beladenen Bagger die Brücke beim Versuch diese zu durchqueren stark beschädigt. Laut Polizeiangaben war der 46-jährige Fahrer auf der L 191 von Engen in Richtung Singen unterwegs und stieß durch die Überhöhe des Baggerarms gegen ein Brückenbauwerk.

Der Mann folgte aufgrund der Sperrung der Hegaustraße in Engen ungeprüft der Umleitungsstrecke. Die Polizei schätzt den entstandenen Schaden allein am Auflieger und am Bagger auf rund 60.000 Euro. Wie groß die Wucht beim Aufprall war, schilderte Bürgermeister Patrick Stärk kurz nach dem Unfall wie folgt: „Die Kette, mit der der Bagger auf der Ladefläche fixiert war, wurde bei dem Aufprall abgerissen. Das zeigt, was für eine Wucht mit dem Unfall verbunden war.“ Der SÜDKURIER berichtete.

Wie geht es nun weiter?

Laut Pressesprecherin Heike Spannagel müsse die Brücke nun erst einmal auf ihre Tragfähigkeit geprüft werden. Dies bedeutet: Untendurch wird es weiterhin für den Verkehr gehen.

Anders sieht es allerdings obendrüber aus. „Aufgrund der Schädigung der Brücke müssen wir die ausreichende Tragfähigkeit nachweisen, bevor wir wieder Kraftfahrzeuge zum sicheren Queren der Brücke zulassen können“, teilt das RP Freiburg mit. Die weit geringeren Lasten des Eigengewichts von Fußgängern und Radfahrern könne die Brücke allerdings weiterhin tragen, sodass Fußgänger und Radfahrer die Brücke in der Zwischenzeit wieder passieren dürfen.

Gemeinde will schnellstmögliche Klarheit

Im Rathaus von Mühlhausen-Ehingen wartet man auch händeringend auf die Ergebnisse der Untersuchung. Laut Bürgermeister Patrick Stärk befinde sich die Brücke im Besitz des Landes, deswegen sei dieses auch für eine eventuelle Sanierung zuständig. „Lediglich die Fahrbahndeckschicht und die Geländer fallen in die Zuständigkeit der Gemeinde Mühlhausen-Ehingen. Aber daran ist nichts zu sanieren“, sagt er.

Stärk erwarte allerdings, dass schnellstmöglich Ergebnisse vorliegen. Und dies hat seinen Grund: Im kommenden Jahr steht der nächste Bauabschnitt der Schloßstraßensanierung auf dem Plan. „Eine partielle Umleitung wegen der Schloßstraße ist deshalb für die Gemeinde von größter Wichtigkeit“, betont Stärk. Deshalb müsse eine mögliche Sanierung der Brücke noch in diesem Jahr stattfinden. „Und darauf werden wir als Gemeinde mit Blick auf die Arbeiten in der Schloßstraße mit Vehemenz drängen“, so Stärk weiter.