Nach der Neugestaltung des Vorplatzes zeigt sich auch das Foyer im Rathaus in Mühlhausen in neuem Glanz: Grund genug, um das Bürgerbüro im Eingangsbereich mit einer kleinen Feier offiziell zu eröffnen. „Mit diesem offenen Bürgerbürobereich wird die Gemeinde noch moderner, kundenfreundlicher und transparenter“, dankte Bürgermeister Patrick Stärk den Vertretern des Architekturbüros Binder, den Handwerkern der 15 beteiligten Firmen aus der Region sowie den Mitarbeitern der Verwaltung und des Bauhofs.

Mosaikfenster sorgen für freundliche Atmosphäre

Das Ziel, den Bürgern die Dienstleistungen so einfach wie möglich zu machen und den Mitarbeiterinnen Elvira Parlak, Uli Haug und Katja Hug zeitgemäße Rahmenbedingungen zu schaffen, sei erreicht. „Das Ergebnis kann sich sehen lassen“, erinnerte Stärk an die dunkle und wenig einladende Eingangssituation, die jetzt durch den Austausch der Mosaikfenster in eine großflächige Fensterfront den Eingangsbereich lichtdurchflutet.

Zur freundlichen Atmosphäre tragen auch die neu gestrichenen Wände, Türen und der geschliffene und lasierte Handlauf des Treppengeländers bei. Passend zur Neugestaltung zieren auch Kunstwerke die Wände, die als Dauerleihgabe von der Stubengesellschaft Engen zur Verfügung gestellt wurden. Wie Stärk berichtete, wurden auch ein zweiter Rettungsweg und ein behindertengerechter Zugang zum Eingangsbereich geschaffen.

Die Neugestaltung des Eingangsbereichs hatte sich im Zuge der Rathausvorplatzgestaltung ergeben. Stärks Dank galt auch dem Gemeinderat, der im Februar 2022 einstimmig beschloss, auch im Foyer des Rathauses grundlegende Veränderungen vorzunehmen. „Durch die Materialsteigerungen und sonstige Preisentwicklungen sind die Kosten des Projekt auch an uns nicht spurlos vorbeigegangen“, beziffert Stärk die Kosten mit gut 250.000 Euro. Die Summe wurde im vergangenen wie auch im laufenden Haushaltsjahr bewilligt und bereitgestellt.